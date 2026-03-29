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預防失智不嫌晚 專家點名6個日常小改變：現在做就有效

聯合新聞網／ 綜合報導
維持良好的視力與聽力，能避免大腦耗費過多資源在處理感官訊息上，進而保護記憶與思考能力。示意圖／ingimage
維持良好的視力與聽力，能避免大腦耗費過多資源在處理感官訊息上，進而保護記憶與思考能力。示意圖／ingimage

失智症常被形容為一場「漫長的告別」，這是一種進展極度緩慢的疾病，往往需要數年甚至數十年的時間醞釀，逐漸侵蝕患者的性格、認知能力與行動力。然而，好消息是，失智症並非完全無法逆轉的宿命。

據外媒報導，「人們常誤以為失智是正常老化的必然過程，或是受到家族遺傳的絕對影響，但研究顯示，我們其實能主動降低患病風險。」Baycrest研究與教育學院院長兼首席科學家艾莉森·塞庫勒（Dr. Allison Sekuler）指出，全球有高達45%的失智症風險，與我們日常生活中可控的「生活型態」息息相關。

對此，專家們分享了6個不需昂貴設備，且「現在立刻就能做」的日常小習慣，幫助大眾及早對抗認知衰退：

1.停車停遠一點（增加日常微運動）：運動能促進富含氧氣的血液流向大腦，減少慢性發炎。專家建議每周進行4次30至35分鐘的中高強度有氧運動，若覺得難以達成，可以從「把車停遠一點」或「多走樓梯取代搭電梯」開始，將微運動融入生活。

2. 定期量測血壓：高血壓會損害血管，阻礙大腦清除廢物。無論是使用藥局的血壓計或家用設備，掌握自己的血壓數據是維持心血管與大腦健康的第一步。

3. 多吃一點綠花椰菜：採取結合地中海與得舒飲食的「麥得飲食（MIND）」，多攝取深綠色蔬菜、堅果、魚類與橄欖油。其中，綠花椰菜含有「蘿蔔硫素（Sulforaphane）」，能有效減輕腦部發炎、中和自由基，並協助清除有害的tau蛋白。

4. 想抽菸時，改嚼無糖口香糖：香菸中含有超過7000種化學物質，不僅會損害血管、減少大腦供氧，更會引發身體發炎。專家強烈建議戒菸，且不建議用電子菸替代，可改咀嚼無糖口香糖、含硬糖，或在菸癮發作時深呼吸、散步來轉移注意力。

5. 預約視力與聽力檢查：研究顯示，當視力或聽力衰退時，大腦必須耗費更多資源來處理聲音與影像，從而分散了記憶與思考的能力。配戴合適的助聽器或更新正確度數的眼鏡，能大幅降低失智風險。

6. 今晚早點上床睡覺：成年人每晚應保持7至9小時的睡眠，睡眠品質不佳會擾亂大腦清除毒素的機制，並增加動脈硬化風險。建議睡前一小時遠離手機螢幕、保持臥室涼爽與昏暗，建立規律的作息。

塞庫勒博士強調：「保護大腦不需要做到完美，而是透過微小且持續的健康選擇來累積。記住，照顧大腦永遠不嫌早，也永遠不嫌晚。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

生活型態 得舒飲食 失智症 睡眠品質 老年人

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