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114年來台旅客逾850萬人次 以日港澳韓美最多

中央社／ 台北29日電
114年來台旅客數共857萬餘人次，其中日本旅客占17.3%最多，其次為香港澳門旅客占15.3%。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影 黃仲明
114年來台旅客數共857萬餘人次，其中日本旅客占17.3%最多，其次為香港澳門旅客占15.3%。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影 黃仲明

內政部統計，民國114年來台旅客數共857萬餘人次，其中日本旅客占17.3%最多，其次為香港澳門旅客占15.3%、南韓11.9%、美國8.3%、大陸7.4%等。與113年比較，大陸地區旅客增幅45.4%；馬來西亞旅客減幅10.2%。

內政部日前公布入出境相關統計通報，以整體入、出境人數來看，114年入境2746.3萬人次，出境2740.2萬人次，兩者合計5486.5萬人次，較113年增加563萬104人次。

內政部說，114年經由桃園機場入出境者共4121萬8824人次、占75.1%，其次分別為高雄機場572萬7524人次，以及松山機場302萬5234人次。與113年比較，114年入出境人數以高雄機場增加23.3%最多、桃園機場增加7.6%次之。

內政部指出，114年入出境者以有戶籍國民占近7成，外國人占約24%居次，香港澳門居民合計占4.4%居第3。與113年比較，除了香港澳門居民及無戶籍國民外，其餘入出境身分別人數都增加，尤其以大陸地區人民增幅46.0%最多，有戶籍國民增幅12.4%居次。

以來台旅客人數來說，內政部統計，114年入境旅客共857萬4547人次，較113年增加9.1%，其中外國人入境671萬9598人次最多，占來台旅客人數比率78.4%；其次分別為香港澳門居民共121萬6585人次，占14.2%；大陸地區旅客共62萬1532人次，占7%。

若細分來台旅客居住地，內政部表示，以日本148萬3176人次、占17.3%最多；其次分別為香港澳門地區131萬139人次、占15.3%；南韓101萬6520人次、占11.9%；美國71萬5481人次，占8.3%；大陸63萬7060人次、占7.4%；菲律賓62萬7286人，占7.3%。

與113年比較，內政部指出，以大陸地區增加19萬8848人次最多，增幅45.4%；其次為日本增加16萬3584人次，增幅12.4%；菲律賓增加16萬129人次居第3，增幅為34.3%。另一方面，以旅客減少來台的數據觀察，馬來西亞旅客減少4萬3940人、減幅10.2%最多；其次為新加坡減少1560人，減幅為0.3%，香港澳門旅客減少838人，減幅0.1%。

以民眾出國首站抵達地點觀察，內政部統計，114年民眾出國1894萬4436人次，以首站抵達日本占35.5%最多、大陸地區占17.1%次之、南韓占9.7%居第3。與113年比較，以首站抵達日本者增加72萬4701人次最多，增幅達12.1%，抵達大陸地區者增加46萬7227人次居次，增幅為16.9%。

香港 桃園機場 日本 觀光客

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