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乾旱災情擴大 雲林古坑春茶告急「再不下雨」茶樹恐死

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
受到乾旱影響，雲林縣古坑鄉茶樹艋舺情況不佳，出現明顯的褐化、落葉情形，甚至有茶樹枯死。記者陳雅玲／攝影
受到乾旱影響，雲林縣古坑鄉茶樹艋舺情況不佳，出現明顯的褐化、落葉情形，甚至有茶樹枯死。記者陳雅玲／攝影

久旱不雨衝擊持續擴大，雲林古坑茶區今年1、2月累積雨量僅14毫米，導致茶樹萌芽不良、葉片褐化與落葉情形普遍，春茶損失嚴重，鄉公所初估整體損失約四至五成，已有茶農放棄採收。茶改場、農糧署會勘後，初步判斷損失逾2成，將啟動天然災害救助作業。

古坑鄉樟湖村長廖永樹種茶逾40年，自家1公頃茶園今年估計損失逼近九成，他直言今年乾旱程度「歷年少見」。他指出，樟湖村以種植金萱、烏龍茶為主，受乾旱影響，茶葉無法萌芽，嚴重落葉甚至枯死，即使投入人力載水灌溉三個月，效果仍有限。

他表示，以產量來看，原本一公頃可收6、7千台斤茶菁，今年僅剩約3千台斤，無水源者甚至降至千台斤以下，「這一季幾乎沒得收」。

廖永樹表示，山區茶園普遍性受災，品質下滑將進一步壓低價格，形成雙重打擊。考量山區現勘不易，後續也要加快剪枝作業，希望農業部盡快啟動免現勘天然災害救助，簡化災損認定流程，若還要逐一現勘，恐怕連夏茶都會受影響。

乾旱衝擊同樣延燒至草嶺高山茶區。草嶺村長陳兵通指出，連月無雨，即使偶有降雨，土壤仍難以濕潤，導致茶樹生長停滯，目前超過8成茶園受損，且多數損失幅度達8成以上，尤其無法載水的區域最為嚴重，「8成以上茶園沒有水源，只靠霧氣根本不夠」。

陳兵通說，草嶺高山區此次乾旱情況比2023年更為嚴峻，草嶺村種植面積約100多公頃，目前已有半數茶園放棄收成，他自種5公頃茶園，損失超過7成；隨著清明前後進入採收期，他憂心若修剪後仍無降雨，茶樹恐直接枯死，「現在只能聽天由命」，盼及早降雨挽救災情。

茶改場、農糧署、古坑鄉長林慧如、立委劉建國等人昨到山區會勘茶園損失情況，農經課長蔡歆雁指出，古坑種茶面積336公頃，此波乾旱影響全面。樟湖地區葉片凋零、乾枯情形嚴重，春茶原訂4月採收，卻因無法正常抽芽而減產；草嶺地區雖有霧氣，也仍難彌補水分不足，導致黃化與減產情況擴大。

農業部茶及飲料作物改良場南部分場長林儒宏表示，現勘發現茶葉褐化與落葉嚴重，初步判定損失已超過兩成，符合天然災害救助標準，將啟動相關程序。非灌溉區損失普遍達三至四成以上，後續仍須觀察降雨是否回補。

農業部茶改場與農糧署已完成初步會勘，縣府預計明啟動中央、地方四方會勘，立委張嘉郡表示，將協助茶農爭取免現勘作業，加速救助流程；鄉公所同時持續關注乾旱對竹產業等其他作物的連帶影響。

受到乾旱影響，雲林縣古坑鄉茶樹艋舺情況不佳，出現明顯的褐化、落葉情形，甚至有茶樹枯死。記者陳雅玲／攝影
受到乾旱影響，雲林縣古坑鄉茶樹艋舺情況不佳，出現明顯的褐化、落葉情形，甚至有茶樹枯死。記者陳雅玲／攝影

受到乾旱影響，雲林縣古坑鄉茶樹艋舺情況不佳，出現明顯的褐化、落葉情形，甚至有茶樹枯死。記者陳雅玲／攝影
受到乾旱影響，雲林縣古坑鄉茶樹艋舺情況不佳，出現明顯的褐化、落葉情形，甚至有茶樹枯死。記者陳雅玲／攝影

受到乾旱影響，雲林縣古坑鄉茶樹艋舺情況不佳，出現明顯的褐化、落葉情形，甚至有茶樹枯死。記者陳雅玲／攝影
受到乾旱影響，雲林縣古坑鄉茶樹艋舺情況不佳，出現明顯的褐化、落葉情形，甚至有茶樹枯死。記者陳雅玲／攝影

農業部 農糧署

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