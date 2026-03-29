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屏東規模4.7地震位置罕見為「空白區」 氣象署：未來3天留意規模4餘震

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屏東規模4.7地震位置罕見為「空白區」 氣象署：未來3天留意規模4餘震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
屏東來義鄉今中午11時12分發生規模4.7地震。圖／中央氣象署提供
屏東來義鄉今中午11時12分發生規模4.7地震。圖／中央氣象署提供

屏東來義鄉今中午11時12分發生規模4.7地震，地震深度23.3公里，最大震度3級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，本次地震為獨立事件，且發生位置罕見，為地震學所稱空白區，過去較少發生地震，未來3天需留意規模3至4的餘震。

中央氣象署發布第29號顯著有感地震報告，屏東來義鄉今中午11時12分發生規模4.7地震，地震深度23.3公里。各地最大震度為屏東3級，高雄、台東、台南、嘉縣2級，嘉市、南投、彰化、雲林、台中1級。

吳健富說，此次地震主因為應力從東部碰撞擠壓，在西部產生斷層及破碎帶釋放能量，該地區接近潮州斷層，岩層相對弱，容易產生破碎帶；從歷史資料來看，上一次發生類似規模地震為1990年8月8日規模4.7地震。

吳健富表示，這幾年地震多集中在宜蘭、花蓮、台東，像是0403、0206等大型地震，都有較多能量釋放。

吳健富指出，此次地震發生在屏東縣來義鄉，位置較為罕見，在地震學上為所謂的空白區，也就是過去比較少發生地震、導致能量及應力比較高的區域，包含今年台中梧棲港外海曾發生小型地震，都是過去比較少發生的空白區。

吳健富表示，此次地震發生位置罕見，為獨立事件、能量不大，但未來3天內可能有規模3至4的餘震發生；由於台灣本來就是板塊活躍區域，民眾平常只要做好防震準備就不用太過憂心。

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