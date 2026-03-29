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環境部修正水質標準增訂PFAS基準值 專家：食安應考量更多汙染源

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全球首要化工業者已默默開始逐步停止生產永久性化學品PFAS。（歐新社）
全球首要化工業者已默默開始逐步停止生產永久性化學品PFAS。（歐新社）

為維護民眾用水安全，環境部日前修正發布「地面水體分類及水質標準」，包含河川、湖泊水庫等水質基準增訂全氟及多氟烷基物質（PFAS）、大腸桿菌及修訂氨氮基準值，與飲用水標準一致，水體適用性質則增加「水域遊憩」。專家表示，基於食安，除了水，肥料、飼料、加工過程到最後的包裝材料等，也都需要相應的標準與規範。

PFOA和PFOS具有耐腐蝕與抗高溫特性的化學物質，幾乎無法在自然環境中分解，且容易在動植物體內累積，尤其研究指出，長期暴露PFAS物質可能影響免疫功能、內分泌干擾、肝臟功能變化，以及發育與生殖，近年受到國際高度關注，本次環境部增訂甲、乙類水體「全氟辛酸（PFOA）和全氟辛烷磺酸（PFOS）」合計基準值每公升50奈克，與現行飲用水水質標準一致。

台灣科技媒體中心（SMC）邀集專家學者對地面水體水質修正給予建議和看法。中央研究院環境變遷研究中心助研究員李承軒表示，一般人暴露到PFAS的途徑主要仍是透過飲食，游泳、洗澡等接觸方式不至於會造成風險。本次增訂甲乙類水體的PFOA和PFOS的合計基準值與現行飲用水水質標準一致是合宜的，食品安全要考慮多方面汙染來源、除了水之外，還有肥料與飼料、以及加工過程到最後的包裝材料等等，都會需要有相應的標準與規範。

是否符合標準的養殖或灌溉用水，就能保障食品安全？台大公共衛生學院食品安全與健康研究所副教授羅宇軒認為，食品中的PFAS含量仍可能受到多種因素影響，例如食品包材、烹調器具、土壤背景汙染及其他環境來源等，這部分仍需仰賴較完整的PFAS膳食暴露與風險評估，若評估結果顯示風險偏高，則可再進一步檢討相應的風險管理措施，例如土壤調查與復育、加強汙染源管理，或重新檢視現行水質管制標準。換言之，現階段尚無法僅憑養殖或灌溉用水符合標準，就直接判定相關食品一定安全。

台大醫學院毒理學研究所博士張永說，美國環境保護署於2024年建立PFAS飲用水標準，其中PFOA與PFOS各自之最大汙染物限值為每公升4奈克，屬於較低濃度的健康導向管理；歐盟則於飲用水指令中採取總量管制，規範多種PFAS總和為每公升100奈克，強調整體暴露風險控管。整體而言，台灣此次標準與國際主要管理架構具有一定對應性，兼顧健康風險與實務可行性。

環境部 免疫功能 大腸桿菌

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