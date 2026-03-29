女性私密處分泌物如豆腐渣！醫：小心「這細菌」感染 三大預防缺一不可

一名30多歲女性，私密處有長期困擾，月經結束後持續有少量濕濕的白帶及搔癢感，牽連不斷持續到下次月經，婦產科診斷為陰道念珠菌感染，曾使用長效型陰道塞劑，但仍反覆感染。該名女性日前至中醫就醫，初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶表示，此名患者同時有排尿熱感及頻尿，偶發失眠及長期壓力，又常喝含糖飲料及吃炸物，經中藥及針灸治療，搭配生活作息後，不適症狀大幅改善。

念珠菌是一種真菌，喜歡生長在潮濕悶熱處，如口腔、皮膚皺摺及男女生殖器。徐瑋憶說，念珠菌感染常見在免疫力低下族群，包含2歲以下幼童及老年人長在口腔的鵝口瘡；生育年齡女性陰道感染；青壯年男性包皮龜頭炎；糖尿病則因體內高血糖環境、免疫力下降，也是感染高風險族群。

徐瑋憶說，女性在生育年齡有正常的荷爾蒙波動，但若是血糖高或免疫力低下，穿著緊身不透氣的貼身衣褲，加上氣候潮濕、壓力或菌叢失衡，容易誘發陰道念珠菌感染，常見症狀為陰道分泌物白色豆腐渣、濃稠、無異味，劇烈的私密處搔癢、發紅、腫脹，及排尿或性交時的灼熱疼痛感。

「女性為避免感染念珠菌，應注意三大面向。」徐瑋憶說，首先需透過作息、飲食、情緒調理，使氣血循環通暢、臟腑運作正常，達到自體平衡，增強免疫力。其次，中醫特別注重節氣飲食養生，脾胃為後天之本，若顧好腸胃則身強體健，應避免在春夏季吃過多生冷（瓜類水果、冰飲），平時吃新鮮當季的食材，避免吃不新鮮的海鮮及肉品。飲食份量吃八分飽，定時定量，是養生之道。

最後，平時應減少壓力，保持情緒穩定，避免生氣、暴怒、焦慮緊繃，降低失眠、心煩、心悸、記憶力差、專注力差、定性差等表現，如此身心健康，才能避免外界細菌、病毒的感染。

初鳴堂中醫師分享預防方法：

1. 避免血糖高：減少甜食、水果、避免炒麵炒飯、避免吃醬汁(滷肉、滷汁、沙茶醬、甜辣醬等)、避免吃五穀粉及堅果粉

2. 私密處清潔：使用溫和無香料的清潔用品

3. 清潔部位：清潔外陰部即可，不可清洗陰道內，避免破壞陰道內正常菌叢

4. 避免使用護墊

5. 通風、不過緊的棉質或麻材質內褲及褲子

6. 充足飲水：喝體重乘30cc的白開水

7. 避免過勞