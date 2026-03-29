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物價水準增加 機師、飛航管制員體檢證書費漲至400元
擔任民用航空駕駛員、飛航工程師及飛航管制員等航空人員須依規定期進行體格檢查，考量物價水準及成本增加，交通部修正「航空人員體格檢查標準」，將申請核發及換、補發航空人員體格檢查及格證的證書費，從250元調漲至400元，漲幅60％。
根據規定，航空人員體格標準分為甲類體位及乙類體位，並針對內科、外科、視力及神經系統等進行檢查。民用航空運輸業的駕駛員，以及從事普通航空業商務專機業務的駕駛員，應每12個月檢查一次；年逾40歲者，應每6個月檢查一次；年逾60歲者，應每4個月檢查一次。
而學習駕駛員、自用駕駛員、從事商務專機業務以外的普通航空業駕駛員、飛航教師，則應每12個月檢查一次；年逾60歲者，應每6個月檢查一次；飛航工程師、飛航管制員則應每12個月檢查一次。
擔任民用航空駕駛員、飛航工程師及飛航管制員等航空人員須定期進行體格檢查，經評定符合規定或經民航局准予缺點免計者，由民航局核發體格檢查及格證（俗稱體檢證），航空人員應於執業時隨身攜帶。
交通部日前公告修正航空人員體格檢查標準第7條，考量辦理費用或成本變動趨勢、消費者物價指數變動情形，申請核發及換、補發體檢證者，證書費從每張250元調漲為400元。
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