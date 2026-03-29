南瓜腐壞還有蛆蠕動！這家火鍋店讓台中網友怒了「鴨血也是酸的」

台中市一位女市民從北區漢口路一家連鎖火鍋外帶火鍋，未料發現火鍋料中的南瓜竟已腐壞，且還冒出蛆在蠕動。台中市食品藥物安全處上午表示，已完成錄案，將派員前往稽查。

這位女市民在Threads上貼出照片，並說「南瓜整個爛掉都是蛆…我還有吃其他菜了」並說「發瘋 超噁」，也有其他網友留言說「同家店，之前點鴨血 來的是酸的」、「也有很多人說他們海鮮很不新鮮 吃了都拉肚子」。

該店的店長後來向這位女市民道歉，表示已針對該批食材和流程檢討，並願意負擔相關的檢查和後續費用。

食安處指出，依「食品良好衛生規範準則」規定，食品業者應確保產品符合品質及衛生要求；如稽查發現不符規定，將責令限期改善，屆期複查仍未改善者，將依「食品安全衛生管理法」規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒，民眾如遇食品衛生疑慮，可檢具相關事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後將儘速依法查處。