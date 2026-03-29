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本周兩波鋒面 周三全台雨、周六中部以北局部較大雨勢

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

中央氣象署預報員林定宜上午指出，未來一周受2波鋒面影響，之後東北季風增強，天氣相當不穩定。今天午後降雨趨緩，各地溫度回升，周三鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率增加，中部以北有較大雨勢。周四短暫趨緩，至於周五至周六清明連假期間受另一波鋒面影響，降雨再增加。

林定宜說，目前鋒面雲系在台灣北部海面，清晨中部以北有局部短暫陣雨，預估下午可望趨緩，但山區仍有零星短暫陣雨，今晚東北季風減弱，溫度回升。明天台灣附近為偏南風到西南風，屬於溫暖天氣型態，午後有局部熱對流。

林定宜指出，周二鋒面更接近，北部及東北部開始有不定時局部短暫陣雨，由於雲多，北台灣稍轉涼。周三鋒面通過、東北季風增強，天氣轉為不穩定。周四風向又轉為偏南風，周五又有鋒面接近，周六及下周日鋒面通過影響台灣。

林定宜表示，今天午後平地降雨趨緩，但中午過後各地山區仍有零星短暫陣雨，北台灣低溫19度，高溫26至27度；中南部高溫30至32度，日夜溫差達10度。

降雨方面，林定宜指出，明天水氣少，環境為西南風，午後山區有零星短暫雷陣雨。周二鋒面接近，北部及東北部有不定時局部短暫陣雨，山區及東部也有不定時短暫陣雨。周三鋒面通過、東北季風增強，天氣相當不穩定，全台都有降雨機率，清晨至上午中部以北有局部較大雨勢。

林定宜表示，周四東北季風減弱，中部以北水氣仍多。周五、周六另一波鋒面接近及影響，尤其周六中部以北有局部較大雨勢，東半部及各地山區天氣也較不穩定。

溫度方面，林定宜說，今天至周二各地舒適溫暖，中南部都有30度以上，日夜溫差大，尤其周二東南部有焚風發生機率。周三鋒面接近、東北季風影響，溫度明顯下降，北部及東北部降幅達6至7度。周四溫度略為回升，周五、周六下一波鋒面接近影響，北台灣感受偏涼，中南部仍有28至29度。

此外，林定宜表示，今、明天整天馬祖地區，及今天夜晚及清晨中部以北地區有霧或低雲，提醒民眾留意。

未來一周有兩波鋒面影響，天氣不穩定。本報資料照片
未來一周有兩波鋒面影響，天氣不穩定。本報資料照片

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供

東北季風 鋒面 溫度

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