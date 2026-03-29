傳統香草莢加工限制產業發展 桃園農改場新專利讓果莢損耗不到1%

為提升國產香草莢品質與加工效率，農業部桃園區農業改良場近年投入香草莢採後處理技術研究，成功研發「香草莢清洗裝置」及「香草莢殺菁設備及複段式製程」等2項專利技術，讓香草莢香氣主要成分香草醛含量可提升至約2.0%至3.5%，較傳統方式增加約3成，且果莢損耗率可控制在1%以下，協助產業穩定生產高品質香草莢，推動國產香料作物邁向高值化發展。

桃園場副場長施錫彬表示，香草莢是由香莢蘭成熟果莢經加工調製後形成的天然香料，具有溫潤且層次豐富的香氣，因此被譽為「香料皇后」，廣泛應用於烘焙、乳製品、飲品及香氛產品。隨著全球消費者對天然食品原料需求增加，以及天然香草莢市場價格高，讓香莢蘭成為具有高度經濟潛力的特色作物。

施錫彬說，然而香草莢剛採收時仍為青綠色果莢，幾乎沒有香氣，其香味主要以香氣前驅物形式存在，必須透過加工過程讓酵素反應產生香草醛等香氣成分，整體加工流程包括殺菁、發酵、乾燥與熟成等階段，每一個環節都需要精準控制，才能形成市場上熟悉的香草風味。

施錫彬指出，傳統香草莢加工多依賴人工經驗與天候條件，例如人工刷洗果莢費時費力，清潔程度也難以一致；此外，傳統熱水殺菁方式常因受熱不均，容易造成果莢表皮燙傷或品質不穩定，進而影響香氣與商品價值，這些問題不僅增加加工風險，也限制產業規模化發展。

為改善上述問題，桃園場結合多年研究成果，成功開發2項專利技術。，首先為「香草莢清洗裝置」，利用滾輪與柔性毛刷搭配多點水柱清洗設計，在溫和翻動果莢的同時，有效去除泥沙與雜質，清洗效率比人工提升約5倍，不僅節省人力，也降低果莢受損風險；另一項核心技術為「香草莢殺菁設備及複段式製程」，透過3段式水槽設計，使果莢溫度由約40℃逐步升至65℃，避免瞬間高溫造成表皮燙傷，同時讓果莢內外受熱更加均勻，並導入環控設備進行發酵及乾燥製程，減少氣候條件不佳的影響。

施錫彬說，根據試驗結果顯示，導入相關加工設備及標準化的加工製程，香草莢香氣主要成分香草醛含量可提升至約2.0%至3.5%，較傳統方式增加約3成，且果莢損耗率可控制在1%以下，不僅品質穩定，外觀與風味也更符合市場需求。