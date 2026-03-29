快訊

早上喝咖啡還是茶？ 營養師揭提神差異與健康關鍵

泡菜吃錯當心發胖！ 醫曝台式泡菜製作真相：2大關鍵慘輸韓式

聽新聞
0:00 / 0:00

忙到沒時間感冒、假日一放鬆就生病 醫揭「休閒病」真相

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
不少上班族都有類似經驗，平日工作再忙、壓力再大都能撐住，一到周末或長假卻突然頭痛、感冒甚至全身無力。精神科醫師楊聰財指出，這其實是「休閒病」。示意圖／123RF
不少上班族都有類似經驗，平日工作再忙、壓力再大都能撐住，一到周末或長假卻突然頭痛、感冒甚至全身無力。精神科醫師楊聰財指出，這其實是「休閒病」。示意圖／123RF

不少上班族都有類似經驗，平日工作再忙、壓力再大都能撐住，一到周末或長假卻突然頭痛、感冒甚至全身無力。精神科醫師楊聰財指出，這其實是「休閒病」（Leisure Sickness）的身心失衡現象，並非裝病，而是長期壓力後的身體反彈。

楊聰財表示，休閒病屬於典型身心症，患者到醫院檢查常顯示「一切正常」，但實際上是自律神經與內分泌系統調節失衡所致。人在高壓環境下，身體會分泌大量壓力荷爾蒙，使身體進入「戰鬥模式」，暫時抑制免疫與痛覺，因此不易察覺疲勞或不適。

楊聰財說，但當假期來臨、壓力瞬間解除，身體從交感神經轉為副交感神經主導，原本被壓抑的疲勞、發炎反應與潛伏病毒便可能一次爆發，出現感冒、頭痛、肌肉痠痛甚至腸胃不適等症狀。

楊聰財指出，曾有42歲高階行銷主管長期高壓工作，連續一個月每日工時超過12小時，靠咖啡提神完成專案，過年返家後卻在假期第一天嚴重頭痛、喉嚨痛與全身痠痛，就醫卻查不出明確病因，正是典型休閒病案例。

楊聰財分析，休閒病成因可從四個面向觀察。生理上，長期壓力會抑制免疫，放鬆後反而出現「防線空窗期」；心理上，高功能焦慮與完美主義者，容易在停止工作後產生空虛與不安；社會層面則與長期過勞文化、工作與生活界線模糊有關；至於精神層面，則反映個人價值過度依附工作，一旦停下來便失去重心。

楊聰財提醒，若假期一開始就出現身體不適，甚至伴隨焦慮、憂鬱或極度疲憊，可能是職場倦怠的前兆，應及早調整生活節奏。

至於預防方法，楊聰財建議在長假前設置「緩衝期」，逐步降低工作強度，而非最後一刻才結束工作；假日期間也應維持規律作息，避免熬夜與過度補眠，同時調整對休息的認知，將休息視為生活必要的一部分，而非浪費時間。

楊聰財強調，身體的不適其實是一種警訊，提醒人們重新檢視壓力與生活平衡，「當你能聽懂身體的低語，就不必等到它用生病來提醒你停下來。」

身體 副交感神經

延伸閱讀

壓力大…台美談判推手顏慧欣疑過勞離世 醫提醒注意慢性疲勞症候群

身體疲憊卻難入睡？營養師解析壓力與日常營養攝取的關係

出門檢查門鎖半小時…科技業男靠腦刺激治療擺脫強迫症

你知道嗎？星期一其實最不適合提離職

相關新聞

對塑膠袋斤斤計較 彭啓明：塑膠袋就像城市的癌症

中東局勢引發全球供應鏈波動，環境部近期擴大推動二手袋循環計畫，透過資源化管理達到減塑。環境部長彭啓明於臉書指出，自己之所以對塑膠斤斤計較，是因為大家隨手用的塑膠袋就像城市的癌症，最終化為微塑膠回到我們身體裡，少用一個袋子，地球就少一分負擔。

「竹-桃3小時」旅客大罵螺絲鬆了 台鐵為嚴重誤點致歉

台鐵樹林至鶯歌間前天發生電車線故障意外，導致路線中斷，幾乎全台列車大誤點，新竹以北尤其嚴重，有人花三倍通勤時間、多轉兩趟車才回到家，台北站、基隆站等旅客塞爆，大罵台鐵「票價漲了、螺絲鬆了」。經台鐵全力搶修，昨天首班車起全線正常行車，總計二○一班次誤點，累積延誤破二萬分鐘。

油價飆 多家航空不排除減班、停飛

中東戰火持續擴大，國際油價快速飆升，連帶衝擊航空與旅遊市場的運作結構。航空業界觀察，這波衝擊已從單純「票價上漲」，進一步演變為「航班供給不穩」，若戰事持續，不排除走向減班、停飛的局面。

抗癌花費 十大癌藥、醫療費 肺癌雙冠

衛福部健保署公布去年十大癌症醫療費用與藥費支出，「肺癌」拿下醫療費用與藥費兩項目第一，乳癌則是兩項目第二名，醫療費支出第三多為肝癌、藥費支出第三名則為大腸癌。醫療支出排行中，胰臟癌首度進榜，而近五年，藥費成長率最快的癌症為「攝護腺癌」。健保署分析，癌症醫療費用與藥費增加，與治療接軌國際增加新藥收載有關。

針灸拔針 衛福部：免由醫師執行

由行政助理幫忙拔除針灸鋼針，到底算不算違法，新北市一名中醫師因診所太忙，委由助理協助患者拔針因而挨告，讓中醫界人心惶惶，向衛福部申請解釋，拔針是否屬於醫療行為，衛福部日前公布解釋令，認定針灸拔針非屬醫療行為，不必由醫療人員執行。

長輩防跌倒必喝！ 營養師推「1飲品」：長肌肉又避開乳糖不耐

許多阿公阿嬤早餐習慣喝一杯熱豆漿，認為只是「呷清淡、好入口」，但其實這杯平價飲品正是拯救高齡者「行動力」的關鍵神隊友。營養師曾建銘近日發文指出，長輩面臨的健康危機大多是「蛋白質攝取嚴重不足」，導致肌肉默默流失、走路變慢，甚至增加跌倒風險。他特別點出豆漿的3大營養優勢，呼籲家屬及早幫長輩存好未來的行動力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。