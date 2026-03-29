忙到沒時間感冒、假日一放鬆就生病 醫揭「休閒病」真相

不少上班族都有類似經驗，平日工作再忙、壓力再大都能撐住，一到周末或長假卻突然頭痛、感冒甚至全身無力。精神科醫師楊聰財指出，這其實是「休閒病」（Leisure Sickness）的身心失衡現象，並非裝病，而是長期壓力後的身體反彈。

楊聰財表示，休閒病屬於典型身心症，患者到醫院檢查常顯示「一切正常」，但實際上是自律神經與內分泌系統調節失衡所致。人在高壓環境下，身體會分泌大量壓力荷爾蒙，使身體進入「戰鬥模式」，暫時抑制免疫與痛覺，因此不易察覺疲勞或不適。

楊聰財說，但當假期來臨、壓力瞬間解除，身體從交感神經轉為副交感神經主導，原本被壓抑的疲勞、發炎反應與潛伏病毒便可能一次爆發，出現感冒、頭痛、肌肉痠痛甚至腸胃不適等症狀。

楊聰財指出，曾有42歲高階行銷主管長期高壓工作，連續一個月每日工時超過12小時，靠咖啡提神完成專案，過年返家後卻在假期第一天嚴重頭痛、喉嚨痛與全身痠痛，就醫卻查不出明確病因，正是典型休閒病案例。

楊聰財分析，休閒病成因可從四個面向觀察。生理上，長期壓力會抑制免疫，放鬆後反而出現「防線空窗期」；心理上，高功能焦慮與完美主義者，容易在停止工作後產生空虛與不安；社會層面則與長期過勞文化、工作與生活界線模糊有關；至於精神層面，則反映個人價值過度依附工作，一旦停下來便失去重心。

楊聰財提醒，若假期一開始就出現身體不適，甚至伴隨焦慮、憂鬱或極度疲憊，可能是職場倦怠的前兆，應及早調整生活節奏。

至於預防方法，楊聰財建議在長假前設置「緩衝期」，逐步降低工作強度，而非最後一刻才結束工作；假日期間也應維持規律作息，避免熬夜與過度補眠，同時調整對休息的認知，將休息視為生活必要的一部分，而非浪費時間。

楊聰財強調，身體的不適其實是一種警訊，提醒人們重新檢視壓力與生活平衡，「當你能聽懂身體的低語，就不必等到它用生病來提醒你停下來。」