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一天狂用漱口水6次！她張嘴驚見「黑毛舌」 醫警告：過度清潔

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女性因被診斷出嚴重牙周病，養成每次進食後就使用強效漱口水的習慣，未料反而出現舌頭異常變化、確診「黑毛舌」。圖／AI生成
一名女性因被診斷出嚴重牙周病，養成每次進食後就使用強效漱口水的習慣，未料反而出現舌頭異常變化、確診「黑毛舌」。圖／AI生成

一名女性因被診斷出嚴重牙周病，為了保住牙齒、加強清潔，養成每次進食後就使用強效漱口水的習慣，一天甚至高達5至6次，未料反而出現舌頭異常變化，求診後被確認為「黑毛舌」。

耳鼻喉科醫師柳雱邁在臉書發文指出，該名患者原本舌面應呈現平整粉嫩狀態，卻被一層厚重的灰褐色苔狀物覆蓋。進一步觀察發現，舌頭上的絲狀乳頭因長期受到高濃度酒精或強氧化成分刺激，出現防禦反應，變得又長又粗。

這些異常增長的乳頭，如同「長毛地毯」，將細菌產生的色素與食物殘渣困在其中，原本應被清除的髒污，反而因過度清潔而堆積，形成一片暗沉外觀。

患者同時出現舌頭灼熱感，醫師指出，這其實是口腔黏膜受損發出的警訊。柳雱邁提醒，口腔本身是一個微型生態系，若過度使用強效產品消滅細菌，連維持平衡的「好菌」也會被破壞，反而讓耐受性較強的菌叢趁機滋生。

針對改善方式，醫師建議應立即停止頻繁使用漱口水，改以柔軟刷毛輕輕清潔舌面，並多補充水分，讓唾液發揮天然保護與修復功能，幫助舌面逐步恢復正常狀態。

柳雱邁也提醒，口腔保健並非越乾淨越好，「乾淨不等於無菌」，過度清潔反而可能破壞平衡。若出現異常變色或不適，應尋求專業醫療協助，而非自行過度處理，以免適得其反。

醫師 細菌 口腔

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