對塑膠袋斤斤計較 彭啓明：塑膠袋就像城市的癌症

中東局勢引發全球供應鏈波動，環境部近期擴大推動二手袋循環計畫，透過資源化管理達到減塑。環境部長彭啓明於臉書指出，自己之所以對塑膠斤斤計較，是因為大家隨手用的塑膠袋就像城市的癌症，最終化為微塑膠回到我們身體裡，少用一個袋子，地球就少一分負擔。

環境部自2025年8月起於建國假日花市推行「三袋同行，減塑可行」示範計畫，鼓勵民眾捐出二手袋供他人取用。據統計，過去建國花市有98.5%的消費者用塑膠袋，在去年進駐後，建國花市民眾不塑購物比率從推動前的1.5%提升至 10%，昨宣布擴大投入，目標今年不塑購物比率達到20%甚至30%。

彭啓明表示，昨天在建國花市看著人來人往的人潮，不禁想起去年此時在這裡看到的景象，自己站在外面的路口觀察，每一位購買完花草的人手上都拿著一個個的塑膠袋，這讓自己心頭一緊，愛花的人理應最愛地球，但為了帶走一盆生機，卻留下了難以消化的負擔。

彭啓明指出，這1年來環境部努力推動減塑，雖然過程中經歷過春節期間的「打回原形」，看到減塑率一度掉回個位數，但昨天我看到更多攤商貼出支持標誌，更有第一銀行等企業募集了2000個環保袋投入「袋袋箱傳」計畫，如果建國花市能成功，全台灣就沒有做不到的地方。

彭啓明強調，之所以對塑膠袋如此計較，是因為自己親自爬過全台灣將近30座垃圾山，那些掩埋場裡層層堆疊的，大多就是大家隨手用的塑膠袋，它們像城市的癌症，最終化為微塑膠回到我們身體裡。

他說，許多業者都告訴自己，塑膠袋成本從1300元漲到1700元，這對攤商是壓力，也是轉機，所以環境部也不採取強硬的命令，而是希望讓大家知道，少用一個袋子，地球就少一分負擔。

彭啓明進一步指出，除了減塑，賴清德總統前陣子特別叮嚀，面對極端氣候與酷暑，城市綠化已是刻不容緩的任務，環境部預計在4月底啟動跨部會計畫，要把更多的花草樹木帶進國人的生活圈。