行車易個性大變？ 醫揭露「路怒症」背後心理警訊

許多阿公阿嬤早餐習慣喝一杯熱豆漿，認為只是「呷清淡、好入口」，但其實這杯平價飲品正是拯救高齡者「行動力」的關鍵神隊友。營養師曾建銘近日發文指出，長輩面臨的健康危機大多是「蛋白質攝取嚴重不足」，導致肌肉默默流失、走路變慢，甚至增加跌倒風險。他特別點出豆漿的3大營養優勢，呼籲家屬及早幫長輩存好未來的行動力。

2026-03-29 10:59