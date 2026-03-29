長輩防跌倒必喝！ 營養師推「1飲品」：長肌肉又避開乳糖不耐

許多長輩早餐習慣喝一杯熱豆漿，認為只是「呷清淡、好入口」，但其實這杯平價飲品正是拯救高齡者「行動力」的關鍵神隊友。營養師曾建銘近日發文指出，長輩面臨的健康危機大多是「蛋白質攝取嚴重不足」，導致肌肉默默流失、走路變慢，甚至增加跌倒風險。他特別點出豆漿的3大營養優勢，呼籲家屬及早幫長輩存好未來的行動力。

曾建銘分享過去在長照機構的衛教經驗，發現許多長輩隨著年紀增長，牙口變差、食量變小，導致蛋白質攝取量直線下滑。然而，這些肌肉流失、無力的變化，並非老化的「必然」，反而可以提早預防。

他指出，黃豆含有高品質的植物性蛋白質，更是必需胺基酸（尤其是支鏈胺基酸 BCAA）的良好來源，對於維持肌肉與提供能量有極大作用。臨床試驗更發現，長照機構的長輩若每天補充充足的黃豆蛋白（約30克），不僅在維持肌肉量、小腿圍上有成效，連「6公尺步行表現」都有明顯的進步。

相較於其他蛋白質來源，他分析豆漿對高齡者特別友善的3個關鍵原因：

1.優質植物蛋白可長肌肉：液態的豆漿容易吞嚥，對於牙口不好的長輩來說，是一個極低門檻且好執行的蛋白質補充工具。

2.完美避開乳糖不耐：許多長輩喝牛奶容易脹氣、拉肚子，或單純排斥奶味。豆漿不僅接受度高、不會引發腸胃不適，價格也相當親民。

3.護心、保骨、抗氧化：豆漿中含有大豆異黃酮等活性成分，具備抗氧化和清除自由基的特性。臨床研究也顯示，飲食中攝取大豆蛋白能有效降低心血管疾病的危險因子。

不過，曾建銘特別叮嚀：「豆漿不是仙丹！」真正能發揮效用的關鍵在於長輩平常有沒有「吃得夠、持續吃」。對食量極小的長輩而言，每天喝下一杯豆漿，喝進去的不只是一杯飲料，而是未來走得動、站得穩的本錢。

他也提醒家屬，面對高齡營養照護，千萬不能只看體重數字，更要關注長輩的「肌肉量、身體功能與整體飲食品質」，面對潛在的肌少症問題，提早介入營養補充才是最佳解方。