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泡菜吃錯當心發胖！ 醫曝台式泡菜製作真相：2大關鍵慘輸韓式
為了維持腸道健康，許多民眾會刻意在日常飲食中加入發酵食品，除了常見的優格外，「泡菜」往往被視為補充益生菌的養生好幫手。不過，醫師李思賢近日發文提醒，國人常吃的「台式泡菜」與「韓式泡菜」雖然只有一字之差，但在健康功效上卻有天壤之別。
家醫科醫師李思賢在臉書粉專發文指出，許多人天天吃泡菜，卻不知道自己吃下肚的其實並沒有想像中那麼「發酵」。這兩種泡菜最核心的差異，在於製作時間長短所決定的「益生菌含量」：
1.韓式泡菜（真發酵）： 製作過程需要數天到數個月的長時間乳酸發酵。經過充分發酵後，內部富含大量的活性乳酸菌，是名副其實的益生菌優質來源。
2.台式泡菜（輕醃漬）： 製作時間極短，通常只需要數小時到一天即可完成。因為發酵時間不足，益生菌含量相對非常低。醫師直言，與其說它是發酵食品，不如說它更接近一般的「醃漬蔬菜」。
除了益生菌含量的懸殊落差，調味方式也是影響健康價值的關鍵。李思賢點出，台式泡菜為了迎合大眾口味，主要調味料中含有大量的「糖」，這對於在意血糖波動或正在進行體重管理的人來說，是絕對不可忽視的飲食地雷。
反觀韓式泡菜，不僅含糖量不會過高，其獨特的辛香料配方還提供了兩個額外的功能性成分：
辣椒素： 有助於促進身體新陳代謝，並具備良好的抗氧化功效。
蒜素： 具備天然的抗菌作用，同時擁有心血管保護的潛在效益。
李思賢提醒，如果民眾吃泡菜的目的是為了照顧腸道、補充活性好菌，那麼「韓式泡菜」才是真正對症下藥的選擇。至於酸甜爽脆的台式泡菜，雖然風味討喜且取得方便，偶爾當作配餐解膩無妨，但千萬別把它當成保健食品來期待。
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