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本周北部氣溫大怒神 兩波鋒面伴雨降溫 中南部防驟雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周兩波鋒面通過，天氣不穩定，北部與東半部需注意降雨與溫度變化。本報資料照片
本周兩波鋒面通過，天氣不穩定，北部與東半部需注意降雨與溫度變化。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，本周台灣天氣變化快速，北部與東半部民眾需注意降雨與溫度變化，外出攜帶雨具並適時增添衣物；中南部需留意突如其來的驟雨，不下雨時氣溫較高。

廖于霆指出，今東北季風逐漸減弱，大環境水氣仍多，中部以北雲量多偶飄毛雨，雨勢不大。南部及東半部陽光可望露臉。北部、東北部白天高溫23-27度，感受舒適，中南部及東南部高溫28-32度，感受稍微悶熱了一點。

廖于霆指出，明天周一偏南風明顯增強，各地水氣減少，陽光可望露臉，白天高溫更加回升，北部東北部高溫28-29度，中南部及東南部高溫29-32度。各地早晚低溫都在20度上下，日夜溫差大。

周二鋒面接近，廖于霆表示，北部和東北部有短暫陣雨，北部高溫約27到29度，中南部維持30到32度。周三鋒面通過，周四另一波東北季風南下，北部與東半部再度轉為陰雨，北部高溫降至21到22度，低溫約17到18度，東半部降雨持續，氣溫略降，中南部仍以晴朗為主。

到了清明連假，廖于霆說，周五天氣短暫回穩，各地多雲到晴，僅山區午後有零星降雨，北部高溫回升至24到25度，中南部維持28到30度。周六鋒面再度接近，北部與東半部降雨機率提高，氣溫再度下滑，北部高溫約21到22度，東半部則在23到24度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 東北季風 高溫

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