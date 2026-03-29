胸痛、吞嚥卡關 罕見食道疾病被誤當胃食道逆流

50歲的陳先生，近半年來用餐總覺得食物卡在胸口、喉嚨有異物感，嚴重時還會出現呼吸受壓迫、胸痛等症狀，短短幾個月就掉了5公斤，擔心罹患食道癌。就醫檢查後，診斷為罕見的「食道弛緩不能症」（Achalasia），經過微創手術切開食道內部狹窄處肌肉，終於解決食道卡關問題。

奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤表示，許多人胸口卡卡、甚至飯後吐出未消化的食物，以為是胃食道逆流。如果有漸進性吞嚥困難、胸痛及體重減輕，要小心是盛行率僅十萬分之一的「食道弛緩不能症」。這是一種罕見的食道運動障礙，其發病機制通常伴隨食道蠕動功能減弱或消失。

陳照坤指出，「食道弛緩不能症」任何年紀都可能發生，主要為30到50歲，目前確切病因不明。由於患者的下食道括約肌的神經病變，導致食道末端的括約肌無法放鬆，食物堆積如洩洪道受阻，長期下來，食道像氣球般被撐大、變形，漸漸使蠕動功能減弱。

陳照坤說，許多病人在病發初期會出現胸痛、燒心感或胃酸逆流，常被診斷為「胃食道逆流」，但長期服用藥物卻不見成效。若發現治療後效果不彰，或嘔吐物多為未消化食物，就應提高警覺。「食道弛緩不能症」能透過食道攝影、內視鏡及高解析度食道壓力檢查，評估食道結構形變程度。

「食道弛緩不能症目前無法完全治癒，但透過適當的醫療介入，能大幅緩解症狀。」陳照坤提醒，如果出現漸進性吞嚥困難、未消化食物逆流、胸痛、體重減輕、反胃嘔吐，建議進行食道攝影或食道測壓檢查以確診。若拖延病症，食道會因長期堆積食物而發炎，增加罹患食道癌的風險。

除了罹癌風險，陳照坤強調，但若長期忽略「吞嚥困難」，會造成營養不良，以及因食物逆流引發反覆吸入性肺炎。民眾感覺進食時有胸口阻滯不適、飯後不自覺嘔吐或經常性咳嗽，應盡早就醫檢查，找出真正原因，擺脫進食不順的困擾。