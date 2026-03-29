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最強春雨鋒面要來了！粉專：風雨前的溫暖今明30度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周二至清明連假鋒面系統在台灣附近消消長長，天氣轉趨不穩定，可能會有強降雨、強陣風等劇烈天氣發生。本報資料照片
周二至清明連假鋒面系統在台灣附近消消長長，天氣轉趨不穩定，可能會有強降雨、強陣風等劇烈天氣發生。本報資料照片

春雨鋒面周二報到，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今明兩天是風雨前的溫暖，高溫約30度。

「林老師氣象站」指出，今、明兩天，天氣受東北季風減弱影響，環境轉為偏南風，台灣北部及東北部白天氣溫明顯回升，各地高溫可以來30度左右，就連北部也會有感；中南部日夜溫差仍大。局部山區午後也有短暫陣雨或雷雨發生的機會。

「林老師氣象站」指出，3月31日（周二）起，因為春雨鋒面接近，環境水氣增多，大氣不穩定度增大，北部及東北部地區將轉為有短暫陣雨或局部雷雨。由於這幾波春雨接力，降雨訊號增強；尤其是在4月3日至4月8日期間，春雨訊號最為顯著，並有伴隨著強風或雷電等劇烈天氣發生機會，需持續追蹤監測關注。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 雷雨 東北季風

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