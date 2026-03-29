明30度暖如夏 吳德榮：周二起3波鋒面伴隨雷陣雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日鋒面殘餘雲系減弱消散中，各地多雲轉晴，中部以北小雨轉多雲；北舒適、中南部微熱。明(30)日各地恢復晴朗穩定，「晴熱如夏」。

今日各地區氣溫如下：北部18至28度、中部19至30度、南部18至33度及東部17至29度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周二、三(31、1日)受鋒面影響降雨分兩波，第1波周二中午起至晚上，北部、東半部轉有局部短暫陣雨或雷雨。 第2波周三(1日)早起至晚間，雨帶由北往南移動，依序帶來陣雨或雷雨；氣溫漸降，北台轉涼。

吳德榮說，最新模式模擬調整為：周四、五(2、3日)相對空檔、明顯好轉，白天熱如夏、局部地區偶有零星短暫雨的機率。周六、下周日(4、5日)鋒面在台灣附近徘徊、期間有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨)的威脅。模式對於鋒面帶上強對流的位置及強度之模擬，則不斷調整，顯示仍有變化、需持續密切觀察。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周一(6日)鋒面北退、天氣好轉。下周二(7日))鋒面再南下影響台灣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。