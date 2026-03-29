抗癌花費 十大癌藥、醫療費 肺癌雙冠

衛福部健保署公布去年十大癌症醫療費用與藥費支出，「肺癌」拿下醫療費用與藥費兩項目第一，乳癌則是兩項目第二名，醫療費支出第三多為肝癌、藥費支出第三名則為大腸癌。醫療支出排行中，胰臟癌首度進榜，而近五年，藥費成長率最快的癌症為「攝護腺癌」。健保署分析，癌症醫療費用與藥費增加，與治療接軌國際增加新藥收載有關。

台灣邁入超高齡化社會，癌症人口逐步攀升，健保署統計，近三年因癌症就醫的人數，從一一二年的八十八萬多人，到去年已達近一百萬人，為九十七萬餘人，也讓健保支出的癌症藥費去年達六六八億點、醫療費用破一五六六億點。

分析十大癌症的就醫人數，以乳癌的人數最多，破十九萬人，其次依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌；不過，就醫人口多並不代表藥費支出最龐大，癌藥給付排名第一位為肺癌，去年破一五六億餘元，其次才是乳癌為一二○億餘元。若以醫療費用支出排名，第一名仍由肺癌拿下，去年支出多達二八六億餘點，其次為乳癌二四一億餘點。

觀察十大癌症藥費排名，攝護腺癌去年藥費支出為五十五億餘元，排名第四，為五年來，藥費平均成長率最高的癌症，增幅為百分之八點八。癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，攝護腺癌藥費上升與患者人數增加相關，主因人口老化提升罹癌風險，加上男性篩檢意願提升，使早期確診與治療人數同步增加。

國人平均醫療費用最高的癌症為白血病、食道癌與胰臟癌，其中胰臟癌首度進前十，去年支出逾卅七億點。嚴必文說，這三類多晚期確診，食道癌與胰臟癌治療選擇有限，多賴手術與化療且住院時間長，支出除藥費外，照護成本沉重。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，癌症醫療支出增加主因為治療與國際接軌，配合二○三○年癌症標準死亡率降三成目標，後續將透過精準篩檢、基因檢測及癌藥基金等，可望於長期降低整體醫療負擔。