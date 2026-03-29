國際油價飆升 部分航班停賣團體機位

美伊戰爭爆發至今滿月，本周油價繼續上漲。中油宣布，汽、柴油本周價格各調漲一點七元及一點五元，參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升卅二點四元、九五無鉛汽油每公升卅三點九元、九八無鉛汽油每公升卅五點九元、超級柴油每公升卅一元。其中，九五無鉛汽油創下二○一四年九月以來新高。

2026-03-29 00:06