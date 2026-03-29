國際油價飆升 部分航班停賣團體機位

經濟日報／ 記者甘芝萁／台北報導

國際油價飆升，不僅影響機票價格，也衝擊旅遊市場供給。旅遊業界指出，本周旅行社端已三催四請要求旅客盡早決定付款、提供名單、開票，否則之後價格上揚，客人跑票，同時也有部分航班暫停販售團體機位，便宜團票無位可賣。

部分旅行社則是告知消費者，拒收暑假前夕低價訂單，顯示市場已提前進入旺季價格模式。

品保協會公關主委李奇嶽指出，近期已接獲航空公司通知，要求既有團體機位盡速開票，並預告4月起票價將全面調整，導致旅行社端都快忙瘋了，忙著請旅客趕快做決定，否則之後就會漲價。

李奇嶽提到，飛行距離愈遠，調幅愈明顯，以飛行時間約四小時內的東南亞短程航線為例，預估每張機票將增加約一、兩千元，反觀歐美航線，新台幣動輒增加數千元。

另有業者透露，過去旅行社可透過預購團體機位鎖定成本，再搭配包裝行程穩定銷售，但在當前油價飆升、燃油附加費隨時可能調整下，航空公司傾向保留票價彈性，不再提前釋出大量低價機位，導致團體市場供給快速收縮。

東南亞 航空公司 國際油價

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