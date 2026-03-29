油價飆！航空業恐減班、停飛 附加費下月起上調 牽動旅遊市場結構

經濟日報／ 記者甘芝萁余弦妙／台北報導
中東戰火持續擴大，國際油價快速飆升，連帶衝擊航空與旅遊市場運作結構。示意圖。聯合報系資料照
中東戰火持續擴大，國際油價快速飆升，連帶衝擊航空與旅遊市場運作結構。示意圖。聯合報系資料照

中東戰火持續擴大，國際油價快速飆升，連帶衝擊航空與旅遊市場運作結構。航空業界觀察，這波衝擊已從單純「票價上漲」，進一步演變為「航班供給不穩」，若戰事持續，不排除走向減班、停飛局面。

根據國際航空運輸協會（IATA）最新公布的油價數據，截至本月20日當周，全球航空燃油平均價格為每桶197美元，較今年2月20日當周、戰事開打前夕，每桶價格為95.95美元價格飆漲逾一倍，導致多家航空公司紛紛調漲燃油附加費。

某國籍航空高層透露，公司已啟動全球票價調整策略，要求各市場營業端全面反映成本壓力，「能漲就漲」成為短期應對原則，市場普遍預期4月起燃油附加費將明顯上揚，甚至預估會漲到200%以上。

布蘭特油價走勢
布蘭特油價走勢

據了解，我國籍航空先行調漲訂位服務費，後續也在醞釀調漲燃油附加費。根據民航局規定，燃油附加費是否調整有一定公式計算，需等到4月1日中油公告航空燃油價格，若達調整門檻，航空公司可依最新油價計算調整幅度，報民航局備查七天後生效。若按目前油價漲幅推估，長程航線票價漲幅恐超過百美元。

然而價格上漲僅是第一階段影響。業界更擔憂的是供應面風險，隨部分地區燃油供應不穩，航空公司面臨的不再只是「油變貴」，而是「油可能買不到」，且此現象已發生在一些外籍航空，例如日籍低成本航空捷星航空近期因燃油價格飆升，出現「飛一班虧一班」情況，最終選擇暫停部分航線；越南航空也將自4月起每周暫停23個國內航班。

業者透露，在此情況下，部分業者已開始評估採取「帶油飛行」策略，也就是在出發地加滿來回所需用油，降低外站補給風險，但也可能同步壓縮載客與載貨空間，同時增加營運複雜度，對航線規畫與機隊調度形成壓力，若供應問題持續惡化，航空公司將不得不採取更直接措施，包括減班、停飛部分航線。

業者分析，以台灣市場為例，紐澳等中長程航線因當地航空燃油高度仰賴進口，航空公司將對需求較弱或補給風險較高航點優先調整，甚至是暫停營運。

價格 油價 國際油價

延伸閱讀

機票要變貴！油價上漲 國籍航空醞釀4月調高燃油附加費

機票看漲長程航線估增數千元 品保協會：把握3月底前完成開票

美伊戰爭打不停 經濟部：天然氣價下月恐漲

台經院示警油價推升通膨壓力 朝野憂塑料漲、盤商囤貨

相關新聞

「竹-桃3小時」旅客大罵螺絲鬆了 台鐵為嚴重誤點致歉

台鐵樹林至鶯歌間前天發生電車線故障意外，導致路線中斷，幾乎全台列車大誤點，新竹以北尤其嚴重，有人花三倍通勤時間、多轉兩趟車才回到家，台北站、基隆站等旅客塞爆，大罵台鐵「票價漲了、螺絲鬆了」。經台鐵全力搶修，昨天首班車起全線正常行車，總計二○一班次誤點，累積延誤破二萬分鐘。

油價飆 多家航空不排除減班、停飛

中東戰火持續擴大，國際油價快速飆升，連帶衝擊航空與旅遊市場的運作結構。航空業界觀察，這波衝擊已從單純「票價上漲」，進一步演變為「航班供給不穩」，若戰事持續，不排除走向減班、停飛的局面。

抗癌花費 十大癌藥、醫療費 肺癌雙冠

衛福部健保署公布去年十大癌症醫療費用與藥費支出，「肺癌」拿下醫療費用與藥費兩項目第一，乳癌則是兩項目第二名，醫療費支出第三多為肝癌、藥費支出第三名則為大腸癌。醫療支出排行中，胰臟癌首度進榜，而近五年，藥費成長率最快的癌症為「攝護腺癌」。健保署分析，癌症醫療費用與藥費增加，與治療接軌國際增加新藥收載有關。

針灸拔針 衛福部：免由醫師執行

由行政助理幫忙拔除針灸鋼針，到底算不算違法，新北市一名中醫師因診所太忙，委由助理協助患者拔針因而挨告，讓中醫界人心惶惶，向衛福部申請解釋，拔針是否屬於醫療行為，衛福部日前公布解釋令，認定針灸拔針非屬醫療行為，不必由醫療人員執行。

未如市場預期 中油續漲油價

美伊戰爭爆發至今滿月，本周油價繼續上漲。中油宣布，汽、柴油本周價格各調漲一點七元及一點五元，參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升卅二點四元、九五無鉛汽油每公升卅三點九元、九八無鉛汽油每公升卅五點九元、超級柴油每公升卅一元。其中，九五無鉛汽油創下二○一四年九月以來新高。

油價飆！航空業恐減班、停飛 附加費下月起上調 牽動旅遊市場結構

中東戰火持續擴大，國際油價快速飆升，連帶衝擊航空與旅遊市場運作結構。航空業界觀察，這波衝擊已從單純「票價上漲」，進一步演變為「航班供給不穩」，若戰事持續，不排除走向減班、停飛局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。