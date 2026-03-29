油價飆！航空業恐減班、停飛 附加費下月起上調 牽動旅遊市場結構

中東戰火持續擴大，國際油價快速飆升，連帶衝擊航空與旅遊市場運作結構。航空業界觀察，這波衝擊已從單純「票價上漲」，進一步演變為「航班供給不穩」，若戰事持續，不排除走向減班、停飛局面。

根據國際航空運輸協會（IATA）最新公布的油價數據，截至本月20日當周，全球航空燃油平均價格為每桶197美元，較今年2月20日當周、戰事開打前夕，每桶價格為95.95美元價格飆漲逾一倍，導致多家航空公司紛紛調漲燃油附加費。

某國籍航空高層透露，公司已啟動全球票價調整策略，要求各市場營業端全面反映成本壓力，「能漲就漲」成為短期應對原則，市場普遍預期4月起燃油附加費將明顯上揚，甚至預估會漲到200%以上。

布蘭特油價走勢

據了解，我國籍航空先行調漲訂位服務費，後續也在醞釀調漲燃油附加費。根據民航局規定，燃油附加費是否調整有一定公式計算，需等到4月1日中油公告航空燃油價格，若達調整門檻，航空公司可依最新油價計算調整幅度，報民航局備查七天後生效。若按目前油價漲幅推估，長程航線票價漲幅恐超過百美元。

然而價格上漲僅是第一階段影響。業界更擔憂的是供應面風險，隨部分地區燃油供應不穩，航空公司面臨的不再只是「油變貴」，而是「油可能買不到」，且此現象已發生在一些外籍航空，例如日籍低成本航空捷星航空近期因燃油價格飆升，出現「飛一班虧一班」情況，最終選擇暫停部分航線；越南航空也將自4月起每周暫停23個國內航班。

業者透露，在此情況下，部分業者已開始評估採取「帶油飛行」策略，也就是在出發地加滿來回所需用油，降低外站補給風險，但也可能同步壓縮載客與載貨空間，同時增加營運複雜度，對航線規畫與機隊調度形成壓力，若供應問題持續惡化，航空公司將不得不採取更直接措施，包括減班、停飛部分航線。

業者分析，以台灣市場為例，紐澳等中長程航線因當地航空燃油高度仰賴進口，航空公司將對需求較弱或補給風險較高航點優先調整，甚至是暫停營運。