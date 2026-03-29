月薪5萬 中醫診所搶不到護師

衛福部三月廿三日發布解釋令，認定針灸拔針屬非醫療行為，未來不須由醫療人員執行，引發中醫界與護理界關注。中醫師公會全聯會理事長蘇守毅說，此舉有助優化人力配置，讓護理人員可投入更高專業的照護工作，不必耗費於相對簡單的拔針作業，也有助改善中醫診所護理人力不足的困境。

蘇守毅表示，中醫診所整體收入較西醫低，在護理人力流失、跨域競爭激烈的情況下，招募本就處於劣勢，儘管鼓勵院所聘用護理人員，實務上仍面臨困難，已向健保署爭取誘因，盼提高院所聘僱意願，新制應讓護理人力回歸專業價值，非被低階工作綁住。

開業中醫師陳建輝說，護理人員外流情形嚴重，不少人取得證照後轉往其他產業，加上長照機構需求增加，使中醫診所更難留人，即便開出五萬元以上月薪，仍難補足人力，若護理師從事拔針等簡單工作，反而會降低吸引力，影響留任意願。

為改善人力結構，健保署今年起提供誘因，針對聘用護理人員的中醫診所，每位病人診察費提高十三點，並要求相關經費用於人員加薪。衛福部中醫藥司科長洪小幸說，此為中醫總額下的專案計畫，盼透過制度設計，鼓勵院所增聘護理人力。