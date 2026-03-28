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暗夜．腹語．鬼托邦 「二鬼爭屍」故事探問馬華處境

聯合報／ 記者何定照／即時報導
窮劇場得獎作《暗夜．腹語．鬼托邦》，打造一場介於寓言、喜劇與記憶之間的「附身」儀式。圖／康志豪攝影，北藝中心提供
窮劇場得獎作《暗夜．腹語．鬼托邦》，打造一場介於寓言、喜劇與記憶之間的「附身」儀式。圖／康志豪攝影，北藝中心提供

台北戲劇獎第一屆最佳編劇、最佳戲劇類女演員雙料得獎作品《暗夜．腹語．鬼托邦》，打造一場介於寓言、喜劇與記憶之間的「附身」儀式，本周末在台北表演藝術中心藍盒子再度登場，好評如潮。

《暗夜．腹語．鬼托邦》如同一組逐步開啟的寓言結構，「暗夜」指向沒有影子的存在狀態，「腹語」追問說話者的來源，「鬼托邦」則是記憶與想像的避難之地。作品靈感核心來自佛教《大智度論》中著名的「二鬼爭屍」故事：一名旅人被迫裁決兩鬼爭奪屍體，最終意識與記憶雖存，身體卻被屍體替換殆盡。高俊耀藉此故事探問，當身體不再屬於自己，「我是誰」成為無法逃避的提問。

劇作將此古老寓言置換至近代場景，一名驅魔人受託驅趕女鬼，卻逐步進入1950年代馬來西亞新村的記憶之中。彼時英國殖民政府為打擊共產勢力推動戒嚴政策，使華人社群被迫重新編制及受控。歷史並未直接被再現，而是透過回憶、敘述與轉述層層折射，形成一種「誰在說話」的不穩定敘事。

鄭尹真指出，「腹語」正是創作的出發點——人們今日理解世界的語言與感受方式，究竟是如何被形塑？對高俊耀而言，年輕時閱讀「二鬼爭屍」的震撼，在於與自身生命經驗形成深刻呼應：從馬來西亞教育體制中的身分限制，到以馬華創作者身分在台灣定居創作，身份不斷被轉換與重新命名。

在美學形式上，《暗夜．腹語．鬼托邦》融合多重文化語彙，從1970至1980年代盛行於香港與東南亞的驅魔電影汲取靈感，借用鬼魅化他者的影像敘事，轉化為劇場中的隱喻機制；同時吸納港片「無厘頭」語言節奏，使笑聲與歷史創傷並置。

表演形式上，高俊耀與鄭尹真以「一人多角」甚至「雙人共角」的方式演出，演員身體成為語言的容器，各種身分穿梭其間，兩人亦借鑑傳統戲曲以聲音推動身體的表演邏輯，透過節奏與時間流速的調整，形成輕重交錯、複聲疊影的舞台質感。

《暗夜．腹語．鬼托邦》的表演策略回應窮劇場長期關注的「位移」命題，位移不僅是地理上的移民與離散，也包含信念、價值與良知的轉移。高俊耀持續探問處於灰色地帶的大多數人，在生存壓力之下，究竟是什麼形塑了選擇？

鄭尹真則進一步指出，《暗夜．腹語．鬼托邦》試圖透過虛構打造一個彼此理解的空間，使觀眾在立場對立的時代裡，暫時進入共同的避難所。該劇並選擇以帶有喜劇節奏的敘事方式切入，使嚴肅命題在幽默與荒誕中產生新的觀看距離。

此次新版《暗夜．腹語．鬼托邦》，在劇情與舞台上皆有調整。作品最後段落新增劇中馬共游擊隊角色「明哥」的來信，信中表達希望能在台灣與阿梅重逢，敘事不只停留於記憶與召喚，更指向跨越時空的相見，為結局增添歷史重量與情感開口。

因應現地條件，舞台設計亦作出轉化。原先懸置空中、象徵新村記憶與漂浮歷史的竹構裝置，改為落地呈現，使「新村」從幽靈般的想像降臨為可觸的現實，強化歷史落回當下身體經驗的命題。

近期同步出版的《鬼托邦：高俊耀劇作選Ⅱ》，收錄高俊耀橫跨近30年、穿梭台灣與馬來亞歷史語境的五部作品，將時間轉化為介入記憶的舞台力量，也凸顯高俊耀作為「再現記憶的介入者」的創作標記。以此劇作選不僅作為創作歷程的整理，更搭建一座臨時的紙上公共空間，使閱讀成為重新思考歷史、記憶與共同體的行動現場。

《暗夜．腹語．鬼托邦》3月28日晚間及29日下午在北藝中心演出。

傳統戲曲

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