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針灸拔針 衛福部：免由醫師執行

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部日前公布解釋令，認定針灸拔針非屬醫療行為，不必由醫療人員執行。記者黃義書／攝影
衛福部日前公布解釋令，認定針灸拔針非屬醫療行為，不必由醫療人員執行。記者黃義書／攝影

由行政助理幫忙拔除針灸鋼針，到底算不算違法，新北市一名中醫師因診所太忙，委由助理協助患者拔針因而挨告，讓中醫界人心惶惶，向衛福部申請解釋，拔針是否屬於醫療行為，衛福部日前公布解釋令，認定針灸拔針非屬醫療行為，不必由醫療人員執行。

五年前，新北市某中醫診所中醫師，替患者針灸後，因診所就診人數眾多，委由行政助理協助拔針，患者不滿，認為助理根本不是醫療人員，無法替她拔針，一狀告上法庭，法院一審判定無罪，但檢察官上訴，此案引發中醫界熱議。

中醫師公會全聯會理事長蘇守毅表示，「拔針」到底該由誰執行，過去一直處於灰色地帶，針灸用的鋼針，拔取斷裂的機率「幾乎為零」，可不須由醫療人員執行，但是兩年前「護理人員法」修法，指非護理人員執行護理業務，最重可處三年以下有期徒刑，讓中醫界認為衛福部應說明拔針是否涉醫療行為。

衛福部三月廿三日發布解釋令，將針灸程序分三等級，進針、行針與留針為醫療核心行為，需由中醫師進行；為舒緩氣血，搖針並緩慢退出皮膚的「出針」，視為醫療輔助行為，由中醫師或醫事人員執行；若針灸程序完成，拔針則屬於非醫療行為。

衛福部中醫藥司科長洪小幸表示，解釋令發布後三個月才會生效，尚未正式生效期間，將訂定針灸拔針相關操作指引及訓練課程，協助第一線操作。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，針灸最常見意外為「漏拔針」，建議訂出「標準作業流程」，以人形圖標註病人身上針具數量及扎針部位，以避免漏拔情況發生。

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