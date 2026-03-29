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新醫療科技預算減 癌友憂斷藥

聯合報／ 記者翁唯真沈能元／台北報導

健保癌症藥費與醫療費用持續攀升，於健保總額占比愈來愈高，病友團體憂心今年健保總額中新醫療科技預算，與去年相比減少四點六億元，加上去年成立的「癌症百億新藥基金」目前僅執行約廿二億元，都引發病友團體憂心，未來癌症新藥收載進度，恐影響治療時機。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，今年健保總額中的「新醫療科技預算」共編列四十二點二八億元，較去年四十六點九一億元，減少四點六三億元，預算縮減下，兩年暫行性支付的癌症新藥到期後，恐無法順利銜接納入健保，讓癌友們相當擔心會有「斷藥風險」。

台灣癌症基金會總監馬吟津說，近年健保擴大肺癌、乳癌與大腸癌用藥給付，推升癌藥支出，凸顯癌藥基金穩定性的重要性；目前基金仰賴公務預算挹注，建議應透過修法建立穩定財源，避免預算排擠影響新藥引進。

衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，癌症新藥基金自去年、今年均撥補五十億元，總計百億元，目前除已申報的新增支付及擴增給付共十款癌藥外，基金仍有八十七億元，可再納入新藥。

不過，去年執行的金額約落在廿二億元間，被質疑若執行金額過低，百億基金恐變「五十億基金」。黃育文強調，去年未用完額度會持續滾動，支應今年陸續核准的新藥，健保署持續「加速審查」，不會因為預算執行率而放慢審藥速度。

胰臟癌 肺癌 健保署 癌友

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