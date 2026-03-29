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拚2028完工！高雄楠梓園區將添3聯外道紓解車流

聯合報／ 記者郭韋綺周宗禎／連線報導
高雄第三園區聯外交通增設運輸匝道今天舉辦動土典禮。記者劉學聖／攝影
高雄第三園區聯外交通增設運輸匝道今天舉辦動土典禮。記者劉學聖／攝影

高雄楠梓、橋頭半導體產業聚落成形，為提升生產線效率，第三園區聯外交通運輸匝道昨日動土，行政院長卓榮泰表示，斥資一五五點九一億元的工程二○二八年竣工後，園區車輛可直接銜接國道，紓解楠梓交流道壅塞壓力。

卓榮泰說，楠梓園區聯外交通工程從五十億元規模擴充至一五六億元，反映中央對地方未來發展的前瞻規畫與承諾，此計畫是串聯半導體產業鏈的重要基礎設施，未來強化南部科技產業發展動能，與北部桃竹苗形成「雙引擎」，帶動設計、製造、封裝及材料等產業同步成長。

他表示，未來國家發展將以高科技與產業應用為核心，將AI、半導體等關鍵領域納入國家戰略產業布局；交通建設正是支撐產業發展的重要一環。政府也會運用AI技術提升交通治理能力。

楠梓園區聯外交通建設包括國道一號新增楠梓匝道、銜接省道台一線匝道及區域聯外道路，目前同步施工，整體路網可望一次到位。市長陳其邁說，工程完工後能有效分流大中交流道車潮，紓解國道十號壅塞，串聯高鐵左營站周邊交通。

卓揆昨也主持沙崙智慧綠能科學城「AI創新應用大樓」啟用典禮，強調便捷的交通要與完善的生活機能搭配，此外還要做智慧餐飲、智慧照護及托育中心，才能留住年輕爸媽，讓在科學園區成長的小孩子成為下一代的發展主力。

國科會主委吳誠文說，未來透過AI技術導入製造、醫療、交通與城市治理，推動「百工百業AI落地」，帶動南部產業升級與創新發展。

百工百業 國科會 基礎設施 AI 卓榮泰 國道 高鐵

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