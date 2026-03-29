拚2028完工！高雄楠梓園區將添3聯外道紓解車流

衛福部健保署公布最新統計，去年十大癌症就醫人數、藥費及醫療費用支出中，癌症就醫人數前三名為乳癌、大腸癌及肺癌，而整體藥費支出以肺癌最高，其次為乳癌、肝癌，其中，攝護腺癌就醫人數及藥費支出增幅最高。健保署表示，健保藥費、醫療費用增加，原因是目前透過早期篩檢及治療患者，期待後續能減少相關支出。

2026-03-28 17:01