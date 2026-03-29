油價飆 多家航空不排除減班、停飛

中東戰火持續擴大，國際油價快速飆升，連帶衝擊航空與旅遊市場的運作結構。航空業界觀察，這波衝擊已從單純「票價上漲」，進一步演變為「航班供給不穩」，若戰事持續，不排除走向減班、停飛的局面。

根據國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）最新公布的油價數據，截至本月廿日當周，全球航空燃油平均價格為每桶一九七美元，較今年二月廿日當周、戰事開打前夕，每桶價格為九十五點九五美元的價格飆漲快二倍，這也導致多家航空公司紛紛宣布調漲燃油附加費。

某國籍航空業高層透露，公司已啟動全球票價調整策略，要求各市場營業端全面反映成本壓力，「能漲就漲」成為短期應對原則，市場普遍預期，四月起燃油附加費將明顯上揚，甚至預估將會漲到百分之兩百以上。

然而，價格上漲僅是第一階段影響。業界更擔憂的是供應面風險，隨著部分地區燃油供應不穩，航空公司面臨的不再只是「油變貴」，而是「油可能買不到」，且此現象已發生在一些外籍航空，例如日籍低成本航空捷星航空近期即因燃油價格飆升，出現「飛一班虧一班」的情況，最終選擇暫停部分航線；越南航空也將自四月起每周暫停廿三個國內航班。

業者透露，在此情況下，部分業者已開始評估採取「帶油飛行」（tankering）策略，也就是在出發地加滿來回所需用油，以降低外站補給風險，但也可能同步壓縮載客與載貨空間，也增加營運複雜度，對航線規畫與機隊調度形成壓力，若供應問題持續惡化，航空公司將不得不採取更直接的措施，包括減班、停飛部分航線。

業者分析，以台灣市場為例，紐澳等中長程航線因當地航空燃油高度仰賴進口，航空公司將檢視載客率與收益結構，對需求較弱或補給風險較高的航點，優先調整，甚至是暫停營運。