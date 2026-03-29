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台鐵基層：嚴重誤點非單一事故 是沉痛警訊

聯合報／ 記者楊德宜甘芝萁／台北報導

台鐵公司前天因山佳站電車線故障，造成列車大誤點，民眾抱怨連連。台鐵工務聯合會直言，這不只是一句「螺絲鬆了」，是長期人力短缺、技術斷層等多重因素釀禍，「事故不是單一事件，它是沉痛的警訊」。

台鐵工務聯合會表示，工電單位同仁早已是一個人撐起二至三個人的業務量，每個單位動輒要負責十公里以上的轄區，巡檢的密度與工作負荷，早就遠遠超過體力與法規的合理範圍，然而台鐵高層居然還盤算著要進一步「刪減現場人力」，以節省成本，完全與現場實況脫節。

台鐵工務聯合會表示，在這樣高風險、高強度、日夜顛倒的工作環境下，基層員工的薪資卻長期偏低，嚴重影響人員留任意願。以電力相關的技術人員為例，報考台電擔任僱員，第二年薪資就能達到約六萬元；反觀在台鐵，技術人員往往需要熬上將近廿年的年資，才有機會達到相同水平。

台鐵工務聯合會還說，台鐵的現場維修技術長期仰賴「師徒制」傳承，然而台鐵曾在一九九七年至二○○七年間，全面停招特考，這十年的空窗期，導致師傅找不到徒弟，等到新徒弟終於招進來時，資深師傅卻已經準備退休，這也對台鐵整體的維修技術與品質，產生至今難以彌補的巨大衝擊。

「事故不是單一事件，它是沉痛的警訊。」台鐵工務聯合會強調，如果人力短缺的問題不正視、低薪現況不改善、經驗斷層不補強，今天是山佳，明天又會是哪裡？

對此，台鐵表示，公司化後已辦理二次從業人員招募作業，累計補充一千五百廿二人，至於今年招募的四百多人，將於五月起分梯次報到。目前正積極推動訓練標準化，包括培訓技術師資、數位教材與統一課程設計及評量機制，以縮短新進人員熟練時間。

台電 台鐵

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