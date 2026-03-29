「竹-桃3小時」旅客大罵螺絲鬆了 台鐵為嚴重誤點致歉

台鐵樹林至鶯歌間前天發生電車線故障意外，導致路線中斷，幾乎全台列車大誤點，新竹以北尤其嚴重，有人花三倍通勤時間、多轉兩趟車才回到家，台北站、基隆站等旅客塞爆，大罵台鐵「票價漲了、螺絲鬆了」。經台鐵全力搶修，昨天首班車起

全線正常行車，總計二○一班次誤點，累積延誤破二萬分鐘。

對此，台鐵致歉，表示已啟動內部檢討機制，將於一周內提出具體精進改善措施，徹查肇因，精進通報機制，強化跨單位協作。至於受影響旅客得憑車票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

受到電車線故障影響，台鐵樹林至鶯歌間，自前天上午九時十七分起雙線不通，一直到下午一時十五分才搶通西正線，採單線雙向行駛，導致下班通勤時段列車全塞在路線上，總計二○一班次誤點，累積延誤二萬五五○分鐘。

桃園市桃園區中聖里長崔美瑛說，當天帶十多名長者去苗栗通霄白沙屯寫疏文，想不到原本愉快的火車旅行變成驚嚇之旅。上午原定搭九時五十分莒光號，發現有旅客已經等了一個多小時，臨時退票改包中巴前往；傍晚買自強號返程，原定晚間六時十七分抵達，火車從桃園富岡站起走走停停，車廂廣播只說「塞車」，回到中壢都快晚上八時，眾人一肚子悶氣。

桃園陳先生也說，女兒當晚從新竹搭自強號回桃園，預計半個多小時抵達，結果坐了三個多小時，出桃園車站已經沒公車可搭，氣得火冒三丈也莫可奈何。

板橋鄭小姐前天搭車南下，時刻表寫著廿分鐘後有一班，但等了半小時火車依舊沒來，只好出站吃晚飯再返回，結果時刻表顯示「開車時間未定」，又等了快半小時火車才到，實在太誇張。

一名通勤族說，晚間十時許從汐止下班回板橋，火車開了兩站到松山就停住，台鐵直到約半小時後才說明，廣播還聽不清楚，眾人不曉得該改搭捷運還是繼續等；又過約半小時後，許多乘客紛紛離開，才跟著出站改搭松山新店線捷運，再轉板南線，到板橋已超過十一時卅分，足足比平日多花了兩倍以上的時間才返家。

基隆通勤民眾也受波及，前晚基隆火車站擠滿人潮，怨聲載道，乘客質疑「早上事故到晚上都沒修好？」看板列車發車時間都顯示未定，資訊不明確，一團混亂。立委林沛祥說，許多民眾反映接駁動線和即時資訊不明確，已要求台鐵全面檢討緊急應變與即時資訊發布機制。