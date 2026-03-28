聽新聞
0:00 / 0:00

光之藝廊攜手富興工廠1962文創聚落 藝術家力政文開展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
藝術家力政文的創作以文字骨架為基礎，至今已發展近120種字體。記者宋健生/攝影
藝術家力政文的創作以文字骨架為基礎，至今已發展近120種字體。記者宋健生/攝影

由台灣身心障礙藝術發展協會(光之藝廊)與台中「富興工廠1962」文創聚落共同主辦的《真實生命的線條—文字符號創作展》，即日起至4月26日在富興工廠2樓大展演廳展出。輕度自閉症藝術家力政文獨創120種字體，特別現身展場導覽，邀請民眾走進由線條與符號交織的純粹世界。

台灣身心障礙藝術發展協會理事長陳志聲說，透過本次的跨界合作，期盼特殊族群藝術家的創作能被更多人看見與關注。

力政文因輕度自閉症展現水平思考特質，童年時期在繪畫中找到安定與專注，逐步建立個人的創作體系。他的創作以文字骨架為基礎，拆解、重組、抽象化，形成獨特的文字符號語彙，至今已發展近120種字體。每一個符號都承載了他的觀察、思考與感受，既是文字的結構，也是一種個人化的表達方式。

陳志聲指出，這次展出作品，包含以高雄市立楠梓特殊學校校歌歌詞延伸創作的字體，以及取材《金剛般若波羅蜜經》經文中「一切有為法，如夢幻泡影」等感悟人心的段落。

陳志聲表示，力政文將生活經驗、文化意象與內在覺察融合，透過質樸而富節奏感的線條，使文字回歸最原初的結構與流動，觀者能在符號之間感受自由、純粹與生命的厚度。

本次展覽，同時規劃藝術家導覽與現場創作，讓觀眾不僅欣賞作品，還能近距離感受政文在創作過程中的即時能量與思維方式。這些符號看似簡單，卻在排列、形狀與節奏中展現出豐富的情感與哲理，使每一幅作品都成為可閱讀的生命篇章。

陳志聲說：「政文的創作，讓我們看見文字不只是書寫工具，更是生命感受的延伸。他以真誠而純粹的方式，展現特殊藝術家的創造力與文化深度，誠摯邀請社會大眾走進展場，感受線條之間所蘊含的生命力量。」

陳志聲歡迎所有關心身心障礙藝術家的好朋友們，於展出期間到富興工廠參觀他們的創作，給予藝術家們溫暖與鼓勵。

《真實生命的線條—文字符號創作展》邀請民眾走進由線條與符號交織的純粹世界。記者宋健生/攝影
《真實生命的線條—文字符號創作展》邀請民眾走進由線條與符號交織的純粹世界。記者宋健生/攝影

光之藝廊攜手富興工廠1962共同主辦《真實生命的線條—文字符號創作展》。記者宋健生/攝影
光之藝廊攜手富興工廠1962共同主辦《真實生命的線條—文字符號創作展》。記者宋健生/攝影

《真實生命的線條-文字符號創作展》開展，光之藝廊理事長陳志聲(左)與藝術家力政文合影。記者宋健生/攝影
《真實生命的線條-文字符號創作展》開展，光之藝廊理事長陳志聲(左)與藝術家力政文合影。記者宋健生/攝影

延伸閱讀

中央書局「指尖之間」工藝展開幕！16件作品編織當代女性的生命圖譜

新北市美術館國際特展《共織宇宙》3/21即將登場 結合藝術與永續行動 與民眾共創太陽能飛行計畫

相關新聞

油價漲不停！中油持續吸收漲幅 下周汽油漲1.7元、柴油漲1.5元

中油28日宣布，自下周一（30日）凌晨零時起至4月5日晚上12時止，汽、柴油價格各調漲1.7元及1.5元，持續吸收漲幅。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。中東開戰1個月以來，中油已吸收漲幅金額70億元。

離譜大誤點徹夜才修復 台鐵致歉揭補償方案、三大改善措施

昨（27）日樹林至鶯歌間發生電力線事故，經台鐵公司徹夜全力搶修與測試，已於今（28）日首班車起恢復全線正常行駛。對於此次事件造成眾多旅客行程延誤與諸多不便，台鐵公司再次向所有受影響的旅客及社會大眾，致上最深切的歉意。

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

據世界新聞網報導，國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲，且生前曾留下遺囑表示，所有器官除了眼睛以外，全部都願意捐出。不過也引發外界關心高齡器捐是否合適，專家表示，年齡不是問題，主要還是看本身器官有無禁忌症，過去也曾協助過近90歲長者捐贈器官，但受贈者與捐贈者年紀差距過大，恐會需要二次移植。

健保署公布去年十大癌症藥費支出 「這癌症」藥費暴增令人驚訝

衛福部健保署公布最新統計，去年十大癌症就醫人數、藥費及醫療費用支出中，癌症就醫人數前三名為乳癌、大腸癌及肺癌，而整體藥費支出以肺癌最高，其次為乳癌、肝癌，其中，攝護腺癌就醫人數及藥費支出增幅最高。健保署表示，健保藥費、醫療費用增加，原因是目前透過早期篩檢及治療患者，期待後續能減少相關支出。

護理師留不住…月薪逾五萬仍無人上門 中醫診所難搶人

衛福部3月23日發布解釋令，認定針灸拔針非醫療行為，不必由醫療人員執行，中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，此舉有助優化中醫執業環境，讓護理人力用於高階護理行為，不必浪費於簡易的拔針，中醫診所收入較西醫診所低，在護理人力出走情況下，要與西醫「搶人」相對弱勢，為此，全聯會已向健保署爭取獎勵金。

愛滋病確診逐年降但外籍個案增 疾管署擬鬆綁公費用藥對象

台灣愛滋病確診數逐年下降，不過疾管署長羅一鈞表示，本國籍人數持續下降，不過外籍感染者卻增加，每年新增人數約為100人，因此今年將研議修訂公費用藥對象，擴及永久居留身分及外籍18歲以下青少年，以擴大防治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。