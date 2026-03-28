光之藝廊攜手富興工廠1962文創聚落 藝術家力政文開展

由台灣身心障礙藝術發展協會(光之藝廊)與台中「富興工廠1962」文創聚落共同主辦的《真實生命的線條—文字符號創作展》，即日起至4月26日在富興工廠2樓大展演廳展出。輕度自閉症藝術家力政文獨創120種字體，特別現身展場導覽，邀請民眾走進由線條與符號交織的純粹世界。

台灣身心障礙藝術發展協會理事長陳志聲說，透過本次的跨界合作，期盼特殊族群藝術家的創作能被更多人看見與關注。

力政文因輕度自閉症展現水平思考特質，童年時期在繪畫中找到安定與專注，逐步建立個人的創作體系。他的創作以文字骨架為基礎，拆解、重組、抽象化，形成獨特的文字符號語彙，至今已發展近120種字體。每一個符號都承載了他的觀察、思考與感受，既是文字的結構，也是一種個人化的表達方式。

陳志聲指出，這次展出作品，包含以高雄市立楠梓特殊學校校歌歌詞延伸創作的字體，以及取材《金剛般若波羅蜜經》經文中「一切有為法，如夢幻泡影」等感悟人心的段落。

陳志聲表示，力政文將生活經驗、文化意象與內在覺察融合，透過質樸而富節奏感的線條，使文字回歸最原初的結構與流動，觀者能在符號之間感受自由、純粹與生命的厚度。

本次展覽，同時規劃藝術家導覽與現場創作，讓觀眾不僅欣賞作品，還能近距離感受政文在創作過程中的即時能量與思維方式。這些符號看似簡單，卻在排列、形狀與節奏中展現出豐富的情感與哲理，使每一幅作品都成為可閱讀的生命篇章。

陳志聲說：「政文的創作，讓我們看見文字不只是書寫工具，更是生命感受的延伸。他以真誠而純粹的方式，展現特殊藝術家的創造力與文化深度，誠摯邀請社會大眾走進展場，感受線條之間所蘊含的生命力量。」

陳志聲歡迎所有關心身心障礙藝術家的好朋友們，於展出期間到富興工廠參觀他們的創作，給予藝術家們溫暖與鼓勵。

《真實生命的線條—文字符號創作展》邀請民眾走進由線條與符號交織的純粹世界。記者宋健生/攝影

光之藝廊攜手富興工廠1962共同主辦《真實生命的線條—文字符號創作展》。記者宋健生/攝影