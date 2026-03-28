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因應「塑膠袋之亂」 行政院祭三大措施 穩定石化原料供應

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中東情勢影響石化產品供應，甚至引爆塑膠包材大缺貨。行政院宣布三大應變措施，包括台塑石化配合4月凍漲液化石油氣，石化原料優先供應內需；中油四輕提前開爐提升乙烯產量；行政院強調，塑膠包材零售通路端庫存充足，將提供專線電話，媒合製造業調度缺料。記者劉學聖／攝影
中東情勢影響石化產品供應，甚至引爆塑膠包材大缺貨。行政院宣布三大應變措施，包括台塑石化配合4月凍漲液化石油氣，石化原料優先供應內需；中油四輕提前開爐提升乙烯產量；行政院強調，塑膠包材零售通路端庫存充足，將提供專線電話，媒合製造業調度缺料。記者劉學聖／攝影

中東情勢膠著，連帶影響石化產品供應，甚至引爆塑膠袋大缺貨的狀況。行政院宣布三大應變措施，包括台塑石化配合4月凍漲液化石油氣，石化原料優先供應內需；中油四輕提前開爐提升乙烯產量；行政院強調，塑膠包材零售通路端庫存充足，將提供專線電話，媒合製造業調度缺料。

行政院發言人李慧芝表示，針對中東局勢影響石化上游原料及下游塑膠包材供應情形，行政院長卓榮泰已責成經濟部會同相關部會，密切掌握產業動態與市場供需狀況，並與主要石化業者保持即時聯繫，採取三大應變措施，確保產業鏈穩定運作及民生需求無虞：

首先，經濟部已協調台塑石化配合政府穩定物價政策，4月液化石油氣（LPG）價格將維持不調漲，並優先供應乙烯、丙烯等關鍵原料予國內下游產業。至於丁二烯，由於過去有部分仰賴進口，台塑石化正積極尋求生產及進口等調度方案，優先滿足國內市場需求。

其次，中油公司四輕工場將提前於4月1日開爐，提升乙烯供應量，以支應下游產業需求，此外中油公司三座芳香烴工場在將持續穩定操作，並亦配合減少外銷等措施，優先將原料留供國內業者使用。

第三，經濟部針對石化產品下游民生所需的塑膠包材進行盤點，目前零售通路庫存充足，並已協調國內備妥產能，可依需求彈性增產；針對個別產業缺料情形，經濟部已設置專線協助媒合，加速供應調度。

李慧芝強調，石化產業為國家重要基礎產業，政府將持續整合中央與地方資源，滾動檢討各項應對措施，並與公民營企業協力合作，因應國際情勢變化，確保供應穩定及市場秩序。

此外，中央也與地方政府啟動物價穩定機制，強化市場稽查與供應盤點，嚴查哄抬物價及囤貨，共同維持民生物價穩定與產業運作韌性。

李慧芝 中東情勢 石化原料 行政院 塑膠袋

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