聽新聞
0:00 / 0:00

台塑桶裝瓦斯4月也凍漲 中油四輕提前開爐產乙稀

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部協調台塑4月桶裝瓦斯也凍漲。圖／本報資料照片
經濟部協調台塑4月桶裝瓦斯也凍漲。圖／本報資料照片

市場出現搶購石化原料及塑膠包材現象，經濟部祭出三大措施因應，以穩定生產與供貨，包括台塑石化凍漲4月份液化石油氣（LPG、桶裝瓦斯），石化原料優先滿足內需；中油四輕提前開爐，提升乙烯產量；塑膠包材依需求彈性生產。

近期外界關注石化上游原料及下游塑膠包材供需情形，經濟部28日晚間表示，經濟部與地方政府密切追蹤石化產業動態及終端市場供貨情形，並積極與台塑石化及中油溝通聯繫，採取應變措施，確保產業鏈穩定生產與供貨，滿足整體市場需求。

台塑石化凍漲4月份LPG，且石化原料優先滿足內需。日前，行政院穩定物價小組已宣布中油桶裝瓦斯及民生用天然氣4月凍漲，經濟部表示，經溝通，台塑石化承諾配合政府穩定物價政策，4月份桶裝瓦斯價格凍漲，以減輕民生負擔。

在石化上游原料方面，台塑石化同意確保所生產的乙烯及丙烯，持續供應給國內下游供應鏈廠商，至於丁二烯的缺口部分，因過去有部分仰賴進口，正積極尋求生產及進口的調度方案，優先滿足國內市場需求。

中油公司四輕提前開爐，以提升乙烯產量，至於溶劑產品，則是庫存充足。經濟部表示，為滿足石化下游的料源需求，四輕工場規劃提前至4月1日開爐，預估乙烯每月供應量將從原先的6萬多公噸，提升至7.9萬公噸，可望紓緩4 月石化下游原料的部份缺口。

中油三座芳香烴工場在3月至6月之間，將持續穩定操作，搭配減少外銷以及船期彈性調動等措施，優先將原料留供國內業者使用，來供應國內對甲苯及二甲苯的需求。

中油表示，針對塗料、印刷及清潔等相關產業所需的溶劑，如脂族類及油漆類的溶劑產品，以目前的庫存及原料生產，確認可足量供應市場需求至8月底，請相關廠商放心。

至於塑膠袋買不到問題，經濟部強調，石化產品下游民生所需的塑膠包材（如塑膠袋、膠膜及容器等），目前零售通路庫存充足，並已協調國內備妥產能，可依需求彈性增產；若因上游料源供應不順而發生缺料的製造業者，可透過經濟部成立的專線電話協助媒合，加速供應調度。

經濟部強調，石化業是國家經濟發展的重要基礎產業。除了督促國營事業落實穩定供料，也與民營石化大廠建立溝通管道，持續觀測國際原物料波動，滾動式調整產業應對方針。

台塑

延伸閱讀

穩定塑膠包材供應情形 政院採取三大應變措施

防囤積哄抬塑膠用品 跨部會稽查

包材飆漲…一天一報價 國會喊嚴查囤積

金融時報：全球液化天然氣 瀕臨「供應懸崖」

相關新聞

油價漲不停！中油持續吸收漲幅 下周汽油漲1.7元、柴油漲1.5元

中油28日宣布，自下周一（30日）凌晨零時起至4月5日晚上12時止，汽、柴油價格各調漲1.7元及1.5元，持續吸收漲幅。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。中東開戰1個月以來，中油已吸收漲幅金額70億元。

離譜大誤點徹夜才修復 台鐵致歉揭補償方案、三大改善措施

昨（27）日樹林至鶯歌間發生電力線事故，經台鐵公司徹夜全力搶修與測試，已於今（28）日首班車起恢復全線正常行駛。對於此次事件造成眾多旅客行程延誤與諸多不便，台鐵公司再次向所有受影響的旅客及社會大眾，致上最深切的歉意。

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

據世界新聞網報導，國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲，且生前曾留下遺囑表示，所有器官除了眼睛以外，全部都願意捐出。不過也引發外界關心高齡器捐是否合適，專家表示，年齡不是問題，主要還是看本身器官有無禁忌症，過去也曾協助過近90歲長者捐贈器官，但受贈者與捐贈者年紀差距過大，恐會需要二次移植。

健保署公布去年十大癌症藥費支出 「這癌症」藥費暴增令人驚訝

衛福部健保署公布最新統計，去年十大癌症就醫人數、藥費及醫療費用支出中，癌症就醫人數前三名為乳癌、大腸癌及肺癌，而整體藥費支出以肺癌最高，其次為乳癌、肝癌，其中，攝護腺癌就醫人數及藥費支出增幅最高。健保署表示，健保藥費、醫療費用增加，原因是目前透過早期篩檢及治療患者，期待後續能減少相關支出。

護理師留不住…月薪逾五萬仍無人上門 中醫診所難搶人

衛福部3月23日發布解釋令，認定針灸拔針非醫療行為，不必由醫療人員執行，中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，此舉有助優化中醫執業環境，讓護理人力用於高階護理行為，不必浪費於簡易的拔針，中醫診所收入較西醫診所低，在護理人力出走情況下，要與西醫「搶人」相對弱勢，為此，全聯會已向健保署爭取獎勵金。

愛滋病確診逐年降但外籍個案增 疾管署擬鬆綁公費用藥對象

台灣愛滋病確診數逐年下降，不過疾管署長羅一鈞表示，本國籍人數持續下降，不過外籍感染者卻增加，每年新增人數約為100人，因此今年將研議修訂公費用藥對象，擴及永久居留身分及外籍18歲以下青少年，以擴大防治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。