台塑桶裝瓦斯4月也凍漲 中油四輕提前開爐產乙稀

市場出現搶購石化原料及塑膠包材現象，經濟部祭出三大措施因應，以穩定生產與供貨，包括台塑石化凍漲4月份液化石油氣（LPG、桶裝瓦斯），石化原料優先滿足內需；中油四輕提前開爐，提升乙烯產量；塑膠包材依需求彈性生產。

近期外界關注石化上游原料及下游塑膠包材供需情形，經濟部28日晚間表示，經濟部與地方政府密切追蹤石化產業動態及終端市場供貨情形，並積極與台塑石化及中油溝通聯繫，採取應變措施，確保產業鏈穩定生產與供貨，滿足整體市場需求。

台塑石化凍漲4月份LPG，且石化原料優先滿足內需。日前，行政院穩定物價小組已宣布中油桶裝瓦斯及民生用天然氣4月凍漲，經濟部表示，經溝通，台塑石化承諾配合政府穩定物價政策，4月份桶裝瓦斯價格凍漲，以減輕民生負擔。

在石化上游原料方面，台塑石化同意確保所生產的乙烯及丙烯，持續供應給國內下游供應鏈廠商，至於丁二烯的缺口部分，因過去有部分仰賴進口，正積極尋求生產及進口的調度方案，優先滿足國內市場需求。

中油公司四輕提前開爐，以提升乙烯產量，至於溶劑產品，則是庫存充足。經濟部表示，為滿足石化下游的料源需求，四輕工場規劃提前至4月1日開爐，預估乙烯每月供應量將從原先的6萬多公噸，提升至7.9萬公噸，可望紓緩4 月石化下游原料的部份缺口。

中油三座芳香烴工場在3月至6月之間，將持續穩定操作，搭配減少外銷以及船期彈性調動等措施，優先將原料留供國內業者使用，來供應國內對甲苯及二甲苯的需求。

中油表示，針對塗料、印刷及清潔等相關產業所需的溶劑，如脂族類及油漆類的溶劑產品，以目前的庫存及原料生產，確認可足量供應市場需求至8月底，請相關廠商放心。

至於塑膠袋買不到問題，經濟部強調，石化產品下游民生所需的塑膠包材（如塑膠袋、膠膜及容器等），目前零售通路庫存充足，並已協調國內備妥產能，可依需求彈性增產；若因上游料源供應不順而發生缺料的製造業者，可透過經濟部成立的專線電話協助媒合，加速供應調度。

經濟部強調，石化業是國家經濟發展的重要基礎產業。除了督促國營事業落實穩定供料，也與民營石化大廠建立溝通管道，持續觀測國際原物料波動，滾動式調整產業應對方針。