建國花市減塑升級 設示範淨區推「三袋同行」

環境部去年八月起，在建國假日花市推動「三袋同行 減塑可行」（自備袋、循環袋、二手袋），「不塑購物」比例自1.5%提升到10%。環境部今進一步宣布減塑升級，將在花市第六區設立減塑示範淨區，4月起也將與悠遊卡公司合減塑獎勵機制。

環境部表示，減塑政策已從傳統的限制轉向場域深耕，建國花市也由政府主導邁向花市主導的轉型階段，今年進一步提出「三袋同行 減塑升級」行動，行為擴散、使用體驗雙軌並進，。

環境部指出，三大升級亮點包括在建國花市第六區設立「減塑示範淨區」，目標是區域內20家以上攤商主動不提供塑膠袋，強化消費者的不塑購物體驗

亮點二是推動植感循環袋2.0會員制，推出由再生材料（RPET）製作的專屬植感提袋，並結合「攜袋回購優惠」的會員機制，增加花友的重複使用意願；亮點三則是花盆回收再利用，現場展示舊盆器回收機制，透過公私協力將廢棄花盆破碎並再製成文創產品或裝置藝術，賦予資源新生命。

環境部也同步將「袋袋箱傳」媒合平台、「減塑 Easy Life」獎勵機制推廣至全國，複製建國花市的成功經驗，帶動企業、機關、學校等響應募集民眾家中閒置紙袋與環保袋，透過媒合平台導流至商圈或市場；也預告4月2日將攜手悠遊卡公司啟動數位回饋功能，民眾可在指定期間內自備購物袋感應紀錄後，透過「悠遊付APP」累積點數兌換好禮。

環境部長彭啓明說，實地觀察，來逛建國花市的民眾雖親近自然、熱愛花卉，卻高度依賴塑膠袋，凸顯減塑在民生場域推動的挑戰，今年將透過「袋袋箱傳」計畫結合企業資源，建立循環袋平台，促進民眾、攤商與企業間的資源共享，降低一次性塑膠使用。他強調，減塑不宜僅靠強制手段，也將透過悠遊付紀錄減塑行為提供誘因，推動文化改變，讓民眾從日常選擇中逐步實踐減塑。