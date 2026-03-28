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汽油原應漲10.9元…估截至29日止 中油累計吸收逾69.9億元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國際油價居高不下，中油宣布下周汽柴油各漲1.7元及1.5元。圖為加油站排隊車潮。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
國際油價居高不下，中油宣布下周汽柴油各漲1.7元及1.5元。圖為加油站排隊車潮。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

行政院發言人李慧芝28日表示，行政團隊持續積極因應中東政經情勢變化，行政院長卓榮泰已於26日指示五大措施，以確保民生穩定，包括：國內生產石化產品優先供應國內供應鏈、協助業者拓展多元貨源、嚴查哄抬與囤貨行為、穩定肥料供應，以及加強聯合查緝密度。

此外，行政院副院長鄭麗君也已指示，4月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不予調整，肥料價格維持凍漲，以減輕民眾負擔。

針對油價部分，李慧芝指出，經濟部持續落實「雙緩漲機制」及「專案平穩機制」，吸收國際油價劇烈波動帶來的衝擊。依浮動油價機制，下周汽、柴油價格原應分別調漲10.9元及13.0元，而中油依亞鄰最低價先分別吸收汽油2.3元、柴油5.6元。

3月30日至4月5日，經綜合考量亞鄰國家油價漲幅及其政府補貼等因素，政府再擴大汽、柴油吸收金額，總計亞鄰最低價原則吸收4.1元及7.0 元；政府並持續啟動「專案平穩機制」，維持75%吸收比例，汽、柴油各再吸收5.1元及4.5元，以上機制合計吸收金額達汽油9.2元、柴油11.5元，因此下周調漲金額各為1.7元及1.5元。

李慧芝表示，自2月28日中東情勢出現動盪以來，截至3月29日止，透過亞鄰最低價原則及專案平穩措施，中油公司累計吸收金額已逾69.9億元。

李慧芝強調，政府將在兼顧市場機制下，持續透過各項調節措施，減緩油價上漲對國人生活與產業的影響，卓榮泰也肯定經濟部及中油公司吸收油價漲幅、穩定物價的努力，確保國內產業及民生用油穩定供應。

國際油價 柴油 中油 行政院 經濟部

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