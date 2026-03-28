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離譜大誤點徹夜才修復 台鐵致歉揭補償方案、三大改善措施

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
昨（27）日台鐵列車大誤點，板橋車站許多候車民眾只能苦等。圖／民眾提供
昨（27）日台鐵列車大誤點，板橋車站許多候車民眾只能苦等。圖／民眾提供

昨（27）日樹林至鶯歌間發生電力線事故，經台鐵公司徹夜全力搶修與測試，已於今（28）日首班車起恢復全線正常行駛。對於此次事件造成眾多旅客行程延誤與諸多不便，台鐵公司再次向所有受影響的旅客及社會大眾，致上最深切的歉意。

為保障旅客權益，台鐵表示，因受本次事故影響而中止乘車之旅客，得憑車票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。因受事故影響致列車較表定時間遲延，或運送遲延達45分鐘以上者，指定班次對號列車：得辦理退還全額票價，或免費兌換同級區間乘車票一張。

持定期票者得免費延長使用期限一日。持電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。

台鐵強調，針對此次電力線事故，公司已立即啟動內部檢討機制，並將於一周內針對下列三大面向提出具體改善措施，包括徹查肇因，台鐵以最嚴謹態度查明此次電力線事故之根本原因，並就調查結果制定防範對策，徹底避免相關問題再次發生。

此外，針對事故發生後之應處作為進行根本檢討與精進。台鐵將建立更為明確、即時且可操作之標準作業流程（SOP），確保於重大事件發生時，能第一時間向旅客及媒體發布正確資訊，降低旅客的不安與不便。

台鐵公司也將強化跨單位協作，將研析未來在發生路線阻斷事故時，更主動、迅速地與交通部所屬各單位對接聯防，即時啟動跨單位協力作為，以最快速度疏運旅客，降低對旅運需求之衝擊。

台鐵公司也表示，要向所有在事故發生後，第一時間趕赴現場、不眠不休投入搶修的技術人員，以及在車站及列車上最前線協助引導的站務與車班同仁，表達最深的感謝。台鐵公司瞭解台鐵之旅運服務尚未能滿足旅客期待，故將致力攜手全體員工，儘速全面強化各項業務，以提供國人安全、可靠且完善的鐵路運輸環境，落實台鐵的社會責任與承諾。

台鐵 交通部

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