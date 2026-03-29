人口流動警訊1／去年淨遷出 全年少了8,632人

疫後人口流動再度出現警訊。不僅台灣已連年面臨「生不如死」、自然增加人口持續為負，去年連社會增加人口也同步翻轉。內政部最新統計，2025年台灣整體淨遷徙由正轉負，全年遷入人數105.7萬人、遷出人數106.6萬人，淨遷出8,632人，為疫情後再度出現人口外流現象，顯示人口紅利支撐力道明顯轉弱。

人口成長的動能主要來自「自然增加」與「社會增加」兩大支柱。前者反映的是出生數與死亡數的差距，後者則涵蓋人口遷入、遷出，包括戶籍新設與廢止戶籍等變動。在自然增加持續失血的狀況下，過去台灣多仰賴社會增加來補足缺口，但2025年的數據卻顯示，這根最後的支柱也開始出現裂痕。

回顧近十年人口變化總體趨勢，2016年至2019年間，台灣社會增加數長期維持正成長。2016年淨遷入1.1萬人，2017年與2018年淨遷入人口略為下滑，分別為8,809人及8,888人；2019年則再度回升至1.2萬人。

隨後，2020年至2022年間，受到COVID-19疫情擴散與邊境管制措施影響，國際人口移動明顯受阻，人口流動秩序出現劇烈變化，連續三年轉為淨遷出。2020年淨遷出3.3萬人，2021年更因逾期未歸遭除籍等制度性因素影響，淨遷出人數大幅擴大至15.6萬人，寫下近年高點；2022年隨防疫措施逐步鬆綁，淨遷出規模收斂至4.2萬人。

2023年邊境全面解封後，國際人口流動出現明顯反彈，當年淨遷入人數達22.5萬人，反映疫情期間累積的移動需求集中釋放。2024年雖然人口流入動能較前一年降溫，但仍維持約4.7萬人的淨遷入水準。

然而，這波解封後的回流效應僅延續短短兩年，進入2025年後，隨著出國人數明顯增加，加上返國設籍潮逐漸消退，國際人口移動趨勢再度出現翻轉情況。

內政部解釋，統計數據反映出某種「遞延效應」。若國人出國連續兩年以上未入境，將視為遷出國外。因此，2025年的遷出高點，部分反映了2023年國人開始大量出國的現狀；而遷入人數的萎縮，則反映出過去被除籍、急於返台恢復戶籍的潮水已然退去。

但若從更深層的社會結構觀察，國際遷徙往往與工作、移民型態息息相關。內政部分析，一般留學生在寒暑假多會返台，不易被列為遷出；真正的遷出大宗，通常是赴海外工作的高階工作者，因為外派時間長，有時甚至三、五年來都未曾返台，就會被認列遷出，返國任職時即須重新設籍。

內政部表示，2020年至2022年間，疫情因素導致國際移動受限，間接讓遷入數額驟減、遷出數額放大，使社會增加波動劇烈；隨疫情因素逐漸淡化，評估未來人口移動可望回歸常態。

此外，去年新設戶籍僅1萬7,274人，較前一年減少約一成。由於初設戶籍涵蓋了海外出生子女返台、外國人歸化及陸港澳人士定居，該指標下滑，也反映出外來人口對台灣的青睞程度正在趨緩。