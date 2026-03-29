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人口流動警訊3／北市大失血 4.4萬人搬離

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

內政部統計顯示，去年2025年全台遷徙人口達212.3萬人，較2024年增加7.4萬人，年增率3.6%，人口流動規模寫近三年新高。其中台北市人口持續外流至新北市，而新北市人口又進一步外溢至桃園市，北北桃生活圈不斷向外擴張；中部則呈現相反走勢，台中市持續吸納周邊縣市人口移入，成為區域人口「磁吸中心」。

從縣市別淨遷入觀察，全台22縣市中僅九個縣市呈現正成長，分別為嘉義市、基隆市、苗栗縣、新竹縣、宜蘭縣、桃園市、台中市、台南市及新北市。其中，桃園市淨遷入1.9萬人居冠，其次為台中市1.5萬人，新北市1.2萬人。

至於淨遷出縣市，以台北市淨流出4.4萬人最多，其次為彰化縣流出逾萬人居次、雲林縣流出4,203人排名第三。

進一步觀察人口流向，最大規模的遷徙仍發生在首都圈。去年自台北市遷往新北市的人口高達5.7萬人，居各縣市流動之冠；其次為新北市流向桃園市，達2.3萬人，顯示北北桃生活圈持續外擴，用通勤時間換取更便宜的房價。

相較之下，中部人口流動呈現高度集中的「磁吸效應」。去年彰化縣有1萬984人遷往台中市，雲林縣亦有3,745人移入台中市，反映台中市持續吸納周邊縣市人口，形成明顯的核心城市集聚現象。

內政部分析，人口遷移與就業機會、公共建設、住宅市場發展及社會福利制度密切相關。去年因財政部調整自用住宅稅率規定，設籍與否牽動稅負差異，也使設籍地選擇與房價因素的關聯性再度浮現。

彰化縣 台中市 內政部

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