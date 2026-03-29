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人口流動警訊2／移居國外人數 暴增1.6倍

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

台灣去年的社會增加人口數出現明顯反轉。繼2023年、2024年連續兩年呈現正淨遷入後，去年全年淨遷入卻由正轉負，減少8,632人，其中國際人口移動轉為淨遷出2萬5,097人，成為拉低整體社會增加數、並使其由正轉負的關鍵因素。

回顧近十年台灣國際人口移動趨勢，2016年至2019年間，來自外國遷入台灣設籍的人數大致維持在每年3.5萬至3.9萬人之間，分別為3.8萬人、3.5萬人、3.6萬人及3.9萬人，顯示疫情前國際遷入人口相對穩定。

2020年起，受COVID-19疫情與邊境管制影響，國際人口流動明顯降溫。2020年與2021年，從國外遷入人數驟降皆約為1.6萬人。隨著2022年進入疫後階段、邊境逐步解封，遷入人數一口氣回升至17.9萬人；2023年國際移動需求集中釋放，遷入人數更攀升至23.2萬人。

不過，解封後的回流效應未能延續。2024年國外遷入人數回落至5.3萬人，去年再降至3.9萬人，年減1.3萬人，衰退幅度達26%。相較之下，遷往國外的人數則出現反向變化。2016年至2019年間，每年自台灣遷出至國外的人數約落在4.2萬至4.5萬人之間，整體變動不大；2020年起，隨疫情升溫，遷出人數增加至6.1萬人，2021年進一步攀升至18.3萬人，2022年更達22.7萬人。

2023年後，遷出人數明顯回落，當年降至2.4萬人，2024年為2.4萬人，連續兩年維持低檔，但2025年卻再度升至6.4萬人，年增3.9萬人，增幅高達161%。在遷入減少、遷出大幅增加的雙重影響下，2025年全年國際淨遷徙轉為負2.5萬人，成為整體社會增加數由正轉負的關鍵拉力。

疫情 邊境管制

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