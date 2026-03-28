影／三秀園躍上國門 桃機展出雲林百年台灣園林風華

桃園國際機場第二航廈迎賓大廳今（28）日瀰漫古典詩意，由雲林縣政府指導、雲林三秀園文化基金會主辦的「雲林三秀園—百年台灣園林｜風華再現」特展，在「台灣之窗」櫥窗正式揭幕。雲林縣長張麗善親自出席，與桃園機場公司副總經理余崇立及文化界人士共同啟動展覽，象徵這座隱身雲林大埤農村、橫跨三個世紀的私人園林首度登上國門舞台，向國際旅客展現台灣雅緻文化。

三秀園位於雲林縣大埤鄉怡然村，創建於清光緒年間，至今已有140年歷史，占地約四公頃。園區於日治時期由第17世園主張禎祥擴建，園名取自靈芝「一年三秀」的吉祥寓意。園林融合閩式隱逸、日式雅致與台灣農村風情，是台灣少見保存完整的百年私家園林，也見證台灣從清領、日治到戰後的歷史演變。

不過，三秀園保存不易，曾一度荒廢並面臨開發壓力。近十年來，在園主蘇元良與夫人林主瑤努力下，投入大量心力進行「修舊如舊」復育工程，修復亭台樓閣與水榭景觀，讓園林重現風華。隨著三秀園文化基金會成立，園區逐步對外開放，從家族資產轉型為地方文化據點。

張麗善表示，雲林不僅是農業大縣，也蘊含深厚文化底蘊，近年透過推動文化觀光，觀光人次已突破3000萬，今年有望挑戰5000萬。她說，三秀園歷經140年風華，如同雲林人長年默默耕耘，終於被看見，能在機場展出別具意義。

桃園機場公司指出，桃園機場作為台灣對外門戶，「台灣之窗」持續呈現各地多元文化，此次展出三秀園，讓現代機場空間融合百年園林之美，盼旅客在入境第一時間，除感受服務品質，也能體驗台灣深厚人文內涵。

展覽自3月28日起展至5月26日，邀請往來旅客在行程之餘駐足欣賞，感受來自雲林的百年園林風華。

開幕活動由2025年「蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽」冠軍得主吳冠廷帶來震撼動人的表演。記者季相儒／攝影

雲林縣長張麗善表示，雲林不僅是農業大縣，也蘊含深厚文化底蘊，近年透過推動文化觀光，觀光人次已突破3000萬，今年有望挑戰5000萬。她說，三秀園歷經140年風華，如同雲林人長年默默耕耘，終於被看見，能在機場展出別具意義。記者季相儒／攝影