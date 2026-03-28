快訊

伊朗宣稱成功襲擊！美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

國民黨新竹縣長初選揭曉！民調領先、黨員投票落後 徐欣瑩勝出當場落淚

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

金門西園牡蠣首驗出諾羅病毒 縣府研判恐與船隻排放生活汙水有關

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金沙鎮西園海岸牡蠣近期首度被檢出含有諾羅病毒，縣府指出，過去僅在金城南門海域牡蠣曾檢出病毒，此次擴及西園，屬首次案例，已責成相關單位加強宣導。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金沙鎮西園海岸牡蠣近期首度被檢出含有諾羅病毒，縣府指出，過去僅在金城南門海域牡蠣曾檢出病毒，此次擴及西園，屬首次案例，已責成相關單位加強宣導。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金沙鎮西園海岸牡蠣近期首度被檢出含有諾羅病毒，引發民眾對食安的高度關注。縣府指出，過去僅在金城南門海域牡蠣曾檢出病毒，此次擴及西園，屬首次案例，已責成相關單位加強宣導，呼籲民眾避免生食海鮮，尤其是貝類，以降低感染風險。

縣府表示，西園海岸牡蠣驗出諾羅病毒的確切原因仍待釐清，不排除與往來船隻排放生活汙水有關，導致海域遭受污染。由於牡蠣屬濾食性生物，會吸附海水中的微生物與有機物，一旦生長環境受汙染，病毒即可能在體內累積，增加食用風險。

金門縣衛生局指出，諾羅病毒傳染力極強，潛伏期約10至50小時，常見症狀包括嘔吐、腹瀉、腹絞痛，並可能伴隨發燒、頭痛及肌肉痠痛，嚴重時恐造成脫水。提醒民眾食用牡蠣務必充分加熱，食材中心溫度須達攝氏70度以上，才能有效降低感染風險。

除飲食安全外，衛生局也強調個人衛生習慣的重要性，呼籲民眾落實「濕、洗、刷、搓、沖、乾」六步驟洗手，尤其如廁後與進食前更應徹底清潔。同時，處理食材時應將生熟食器具分開，避免交叉汙染，例如夾取生牡蠣的器具不可再接觸熟食。

縣府已要求水產試驗所與金門區漁會加強輔導牡蠣養殖戶，落實養殖環境衛生與從業人員健康管理，並針對市場販售業者及餐飲業進行食安宣導；各鄉鎮公所也將透過村里系統擴大宣傳，提醒民眾提高警覺。

「以前很愛吃烤生蠔或牡蠣，有時候還會吃半生熟，現在聽到驗出病毒真的會怕，短時間內應該不敢再吃了。」一名在地民眾表示，過去對海域品質相當有信心，如今出現病毒檢出案例，難免影響消費意願。

也有餐飲業者坦言，消息傳出後，顧客詢問度明顯增加，「客人都會特別問來源，甚至要求要煮熟一點」，但安全還是最重要，只能配合加強把關與說明。

金門縣金沙鎮西園海岸牡蠣近期首度被檢出含有諾羅病毒，引發民眾對食安的高度關注。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金沙鎮西園海岸牡蠣近期首度被檢出含有諾羅病毒，引發民眾對食安的高度關注。記者蔡家蓁／攝影

病毒 健康管理 諾羅病毒 牡蠣

延伸閱讀

影／金門浯江溪口驚見「沉沒怪手」 卡泥灘多日拖不出成新打卡點

影／清明應景食品稽查！高市41件抽驗僅1件不合格 遭罰6萬元

3族群染新冠5天內未就醫…小心重症風險

疫情升溫 今年首例腸病毒亡

相關新聞

油價漲不停！中油持續吸收漲幅 下周汽油漲1.7元、柴油漲1.5元

中油28日宣布，自下周一（30日）凌晨零時起至4月5日晚上12時止，汽、柴油價格各調漲1.7元及1.5元，持續吸收漲幅。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。中東開戰1個月以來，中油已吸收漲幅金額70億元。

離譜大誤點徹夜才修復 台鐵致歉揭補償方案、三大改善措施

昨（27）日樹林至鶯歌間發生電力線事故，經台鐵公司徹夜全力搶修與測試，已於今（28）日首班車起恢復全線正常行駛。對於此次事件造成眾多旅客行程延誤與諸多不便，台鐵公司再次向所有受影響的旅客及社會大眾，致上最深切的歉意。

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

據世界新聞網報導，國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲，且生前曾留下遺囑表示，所有器官除了眼睛以外，全部都願意捐出。不過也引發外界關心高齡器捐是否合適，專家表示，年齡不是問題，主要還是看本身器官有無禁忌症，過去也曾協助過近90歲長者捐贈器官，但受贈者與捐贈者年紀差距過大，恐會需要二次移植。

健保署公布去年十大癌症藥費支出 「這癌症」藥費暴增令人驚訝

衛福部健保署公布最新統計，去年十大癌症就醫人數、藥費及醫療費用支出中，癌症就醫人數前三名為乳癌、大腸癌及肺癌，而整體藥費支出以肺癌最高，其次為乳癌、肝癌，其中，攝護腺癌就醫人數及藥費支出增幅最高。健保署表示，健保藥費、醫療費用增加，原因是目前透過早期篩檢及治療患者，期待後續能減少相關支出。

護理師留不住…月薪逾五萬仍無人上門 中醫診所難搶人

衛福部3月23日發布解釋令，認定針灸拔針非醫療行為，不必由醫療人員執行，中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，此舉有助優化中醫執業環境，讓護理人力用於高階護理行為，不必浪費於簡易的拔針，中醫診所收入較西醫診所低，在護理人力出走情況下，要與西醫「搶人」相對弱勢，為此，全聯會已向健保署爭取獎勵金。

愛滋病確診逐年降但外籍個案增 疾管署擬鬆綁公費用藥對象

台灣愛滋病確診數逐年下降，不過疾管署長羅一鈞表示，本國籍人數持續下降，不過外籍感染者卻增加，每年新增人數約為100人，因此今年將研議修訂公費用藥對象，擴及永久居留身分及外籍18歲以下青少年，以擴大防治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。