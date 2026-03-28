金門西園牡蠣首驗出諾羅病毒 縣府研判恐與船隻排放生活汙水有關

金門縣金沙鎮西園海岸牡蠣近期首度被檢出含有諾羅病毒，引發民眾對食安的高度關注。縣府指出，過去僅在金城南門海域牡蠣曾檢出病毒，此次擴及西園，屬首次案例，已責成相關單位加強宣導，呼籲民眾避免生食海鮮，尤其是貝類，以降低感染風險。

縣府表示，西園海岸牡蠣驗出諾羅病毒的確切原因仍待釐清，不排除與往來船隻排放生活汙水有關，導致海域遭受污染。由於牡蠣屬濾食性生物，會吸附海水中的微生物與有機物，一旦生長環境受汙染，病毒即可能在體內累積，增加食用風險。

金門縣衛生局指出，諾羅病毒傳染力極強，潛伏期約10至50小時，常見症狀包括嘔吐、腹瀉、腹絞痛，並可能伴隨發燒、頭痛及肌肉痠痛，嚴重時恐造成脫水。提醒民眾食用牡蠣務必充分加熱，食材中心溫度須達攝氏70度以上，才能有效降低感染風險。

除飲食安全外，衛生局也強調個人衛生習慣的重要性，呼籲民眾落實「濕、洗、刷、搓、沖、乾」六步驟洗手，尤其如廁後與進食前更應徹底清潔。同時，處理食材時應將生熟食器具分開，避免交叉汙染，例如夾取生牡蠣的器具不可再接觸熟食。

縣府已要求水產試驗所與金門區漁會加強輔導牡蠣養殖戶，落實養殖環境衛生與從業人員健康管理，並針對市場販售業者及餐飲業進行食安宣導；各鄉鎮公所也將透過村里系統擴大宣傳，提醒民眾提高警覺。

「以前很愛吃烤生蠔或牡蠣，有時候還會吃半生熟，現在聽到驗出病毒真的會怕，短時間內應該不敢再吃了。」一名在地民眾表示，過去對海域品質相當有信心，如今出現病毒檢出案例，難免影響消費意願。

也有餐飲業者坦言，消息傳出後，顧客詢問度明顯增加，「客人都會特別問來源，甚至要求要煮熟一點」，但安全還是最重要，只能配合加強把關與說明。