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油價漲不停！中油持續吸收漲幅 下周汽油漲1.7元、柴油漲1.5元

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油價漲不停！中油持續吸收漲幅 下周汽油漲1.7元、柴油漲1.5元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國際油價居高不下，中油宣布下周汽柴油各漲1.7元及1.5元。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
國際油價居高不下，中油宣布下周汽柴油各漲1.7元及1.5元。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

中油28日宣布，自下周一（30日）凌晨零時起至4月5日晚上12時止，汽、柴油價格各調漲1.7元及1.5元，持續吸收漲幅。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。中東開戰1個月以來，中油已吸收漲幅金額70億元。

中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲10.9元及13.0元，持續依亞鄰最低價原則，汽、柴油各吸收2.3元及5.6元，由於國際油價仍處於高檔，亞鄰國家油價也大幅調升並增加補貼金額，政府綜合考量亞鄰國家油價漲幅及其政府補貼等因素，3月30日至4月5日亞鄰最低價原則再擴大增加汽、柴油吸收金額，分別增加為4.1元及7.0元。

且為減緩國內汽柴油價格漲幅，剩餘應漲價格中再依據美伊戰爭專案平穩機制吸收比例維持7成5，汽、柴油各再吸收5.1元及4.5元，合計汽、柴油各共吸收9.2及11.5元

中油表示，自2月28日中東爆發美伊戰爭起，至3月29日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額逾69.9億元。

中油 油價 中東 美伊戰爭 柴油 國際油價

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