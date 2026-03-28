健保總額新醫療科技預算減 癌友團體憂病友未獲適切治療

依衛福部統計，全國目前逾90萬名癌友正接受治療，每位患者都希望癌症新藥盡快獲得健保給付，得到最好的治療。不過，依據健保署於今年健保總額中，新醫療科技預算共編列42.28億元，較去年46.91億元，減少4.63億元，病友團體憂心，如此恐延緩新藥納入健保的時機。健保署表示，新藥納入健保給付均由專家、病友團體共同研議，讓病友獲得最好治療。

政府去年起由公務預算挹注50億元癌藥基金，用於具有療效或財務衝擊不確定性的癌症藥物，並給予兩年暫行性支付，但兩年後如何回歸健保給付，備受各界關注。癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，今年健保新醫療科技預算較去年減少4.63億元，憂心一旦兩年暫行性支付的癌症新藥到期後，恐無經費正式納入健保給付，呼籲健保署應讓病人獲得及時適切的治療。

另在健保總額中的新藥新醫療科技暫行性支付預算，也自去年的8.67億元降至7億元，反觀在新藥「給付規定改變」預算編列自去年24.68億元，今年為29.303億元，增加4.443億元。嚴必文說，對於新藥是否納入健保，健保署應有更透明的討論機制，並應有一定的新藥新醫療科技計算方式，確保已在使用兩年暫行性支付藥品的患者不至於斷藥，「這最為關鍵」。

台灣癌症基金會總監馬吟津說，近年來，健保針對肺癌、乳癌、大腸癌用藥擴大給付範圍，如放寬標靶、免疫治療等新藥，讓藥費支出持續上漲。因此，癌藥基金來源的穩定性十分重要，不應每年靠公務預算撥補，呼籲「癌症防治法」第16條修法，應納入癌藥基金的法源基礎，不讓基金受限於政策、預算排擠而短少或中斷，這是病友團體最大的期待。

醫療改革基金會執行長林雅惠說，今年健保總額成長率採用最高推估，政府又有挹注健保財源，但健保資源有限，包括癌症、罕病等藥費都需健保財源挹注，如何擬定優先順序加以分配，須經公開討論機制，健保署應納入更多元意見，凝聚社會共識。

衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，癌症新藥基金自去年、今年均撥補50億元，總計百億元，目前除已申報的新增支付及擴增給付共10款癌藥外，基金仍有87億元，可再納入新藥。即使，兩年暫行性支付藥品到期，健保署也將舉行專家會議且納入病友團體意見再行評估，而新藥納入健保常規給付時，也會檢視、搭配已納入健保的癌症治療藥物，讓病友獲得最好的治療。