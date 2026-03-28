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健保署公布去年十大癌症藥費支出 「這癌症」藥費暴增令人驚訝

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署公布最新統計，去年十大癌症就醫人數、藥費及醫療費用支出中，癌症就醫人數前三名為乳癌、大腸癌及肺癌，而整體藥費支出以肺癌最高。聯合報系資料照
衛福部健保署公布最新統計，去年十大癌症就醫人數、藥費及醫療費用支出中，癌症就醫人數前三名為乳癌、大腸癌及肺癌，而整體藥費支出以肺癌最高。聯合報系資料照

衛福部健保署公布最新統計，去年十大癌症就醫人數、藥費及醫療費用支出中，癌症就醫人數前三名為乳癌、大腸癌及肺癌，而整體藥費支出以肺癌最高，其次為乳癌、肝癌，其中，攝護腺癌就醫人數及藥費支出增幅最高。健保署表示，健保藥費、醫療費用增加，原因是目前透過早期篩檢及治療患者，期待後續能減少相關支出。

據統計，近三年來癌症就醫人數持續攀升，自112年88.2萬人、114年97萬人；健保藥費支出也從112年554.8億點，增至114年668億點，而醫療費用支出也從1399.5億點，上升至1566.8億點。

健保署統計，若以十大癌症就醫人數中，第一為乳癌19萬8878人，其次為結腸、直腸和肛門癌12萬624人，第三為氣管、支氣管和肺癌有11萬1620人，攝護腺癌排名第四為7萬9696人。其中，以近五年患者人數成長率，攝護腺癌上升8.63%最高。

健保支出藥費部分，排名第一為肺癌156.3億元，第二為乳癌120點9億元、肝癌為64.4億元排名第三，而攝護腺癌為55.6億點排名第四，卻是五年來藥費平均成長率最高的癌症，增幅為8.86%。

另，健保醫療費用支出點值前三名，分別為肺癌286.9億點、乳癌241.2億點、大腸及肛門癌為172.7億點，食道癌雖然僅為97萬，排名第十，更是五年來平均成長率最高的癌症，增幅為15.1%。

「國人前三名癌症為乳癌、大腸癌、肺癌，其實不讓人意外。」癌症希望基金會副執行長嚴必文說，此三種癌症於全球趨勢中，也是名列前茅，台灣是符合現況；然而，攝護腺癌增加快速有三大因素，包括超高齡社會下，愈來愈多年長男性重視健康；其次，子女鼓勵下進行篩檢；第三為社會風氣也不避諱，造成攝護腺癌的人數有所上升。

若從國人每人平均醫療費用點數前三名觀察，分別為白血病、食道癌及胰臟癌。嚴必文說，原因是這些癌症發現時多屬晚期，如食道癌、胰臟癌幾乎無藥治療，多經由手術治療，而患者住院時還需面對吞嚥、消化及營養不良等問題，照顧上十分辛苦，因此花費最多是在醫療照顧而非藥費。

而以每人平均藥費統計，最高的是白血病為25.4萬元，這與往年情形相同，原因是白血病住院治療時間長，平均為二、三個月至一、兩年，導致藥費支出高，其次是肺癌及非何杰氏淋巴瘤。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，為增加癌症患者治療率，健保署以健保申報進行數位監控，於去年試辦以民國113年大腸癌糞便潛血篩檢者進行分析，其中篩檢陽性者於半年後回診，再以大腸鏡確診罹癌占比達78%，確診者中一年內接受治療率達91%，並將相關統計通知醫療院所，要求針對癌症患者加強追蹤提升治療率，往後將擴至肺癌、肝癌、乳癌及口腔癌。

黃育文說，目前健保支出藥費、醫療費用持續增加，主要是將許多藥物治療接軌國際指引，且為達到賴清德總統2030年癌症標準化死亡率減少三分之一目標，多透過精準癌篩，配合基因檢測及精準治療，與百億癌藥基金挹注，讓患者早期用藥、控制病情，往後即需追蹤，降低癌症死亡率，以長期來看應可減少後續的藥費及醫療支出。

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