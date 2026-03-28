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愛爾麗聯手韓國Dr.Scalp絲客富 全台首間生髮診所今盛大開幕

撰文／ 車維晏

台灣醫美領導品牌愛爾麗集團今日宣布，跨足生髮治療領域的里程碑、全台首間「愛爾麗 Dr.Scalp 生髮診所」於台北車站商圈正式開幕。這不僅是韓國頂尖落髮專科品牌「絲客富（Dr.Scalp）」在全球的第 361 間據點，更象徵著愛爾麗為台灣消費者引進國際級「頂規專業頭皮管理系統」的決心。

全台首間愛爾麗Dr.Scalp生髮診所今日盛大開幕，現場韓國絲克富技術總監李水晶（左起）、品牌總經理鄭孝俊、愛爾麗集團董事長劉貞華、總裁常如山，以及髮型美學專家吳依霖都出席參與。 圖／車維晏 攝影
全台首間愛爾麗Dr.Scalp生髮診所今日盛大開幕，現場韓國絲克富技術總監李水晶（左起）、品牌總經理鄭孝俊、愛爾麗集團董事長劉貞華、總裁常如山，以及髮型美學專家吳依霖都出席參與。 圖／車維晏 攝影

今日開幕剪綵儀式現場，包含愛爾麗集團總裁常如山、董事長劉貞華親臨現場，並特別邀請韓國絲客富品牌總經理鄭孝俊及技術總監李水晶跨海見證。此外，髮型美學專家吳依霖也現身說法，分享親身經歷，為專業生髮產業注入公信力。

強強聯手 打破傳統生髮侷限

韓國絲客富總經理鄭孝俊表示，台灣人極為重視個人形象，落髮議題日益受到關注，選擇與愛爾麗合作，正是看中其在台灣醫美界的領先地位、在地化與專業公信力。愛爾麗集團醫師凃佩宜則指出，現代落髮問題已有明顯年輕化趨勢，然而多數患者對藥物副作用或植髮手術有所顧慮，雙方此次合作可說帶來安心又專業的全新解決方案。

圖／車維晏 攝影
圖／車維晏 攝影

數據化管理提升療程價值

身為拉髮密雷射代言人的吳依霖老師，今日也於現場分享其親身體驗。她強調，這套來自韓國的檢測系統讓頭皮問題「透明化」，透過微型設備精準找出痛點，並由醫師親自量身打造完整規劃。吳依霖表示：「親身體驗後發現白髮與落髮問題明顯改善，這種從根本找回健康的過程，能帶給人自信上的巨大變化。」

圖／車維晏 攝影
圖／車維晏 攝影

深耕台灣開啟頭皮健康新紀元

隨著首間愛爾麗 Dr.Scalp 生髮診所據點啟動，愛爾麗也希望進一步推廣頭皮健康觀念，協助消費者及早面對因壓力、作息或飲食所引發的落髮問題。為慶祝開幕，診所特別推出滿額贈禮與抽獎活動，獎項包含「絲客富強根安瓶」及「抗落髮點滴」等頂級護理商品，致力提供全方位的專業養護體驗。

• 診所名稱： Dr.Scalp 愛爾麗生髮診所
• 預約專線： 02-2331-0999
• 診所地址： 臺北市中正區忠孝西路一段6號（捷運台北車站M8出口）

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