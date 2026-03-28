愛爾麗跨足生髮領域 全台首間「愛爾麗 Dr.Scalp 生髮診所」3/28正式開幕

全台首間「愛爾麗 Dr.Scalp 生髮診所」於台北車站商圈正式開幕。愛爾麗集團正式跨足生髮治療領域，這不僅是韓國頂尖落髮專科品牌「絲客富（Dr.Scalp）」在全球的第 361 間據點，更象徵著愛爾麗為台灣消費者引進國際級「頂規專業頭皮管理系統」的決心。

韓國絲克富技術總監李水晶（左起）、品牌總經理鄭孝俊、愛爾麗董事長劉貞華、總裁常如山，以及髮型美學專家吳依霖，出席全台首間「愛爾麗Dr.Scalp生髮診所」剪綵。 圖／車維晏 攝影

今日開幕剪綵儀式現場，包含愛爾麗集團總裁常如山、董事長劉貞華親臨現場，並特別邀請韓國絲客富品牌總經理鄭孝俊及技術總監李水晶跨海見證。此外，髮型美學專家吳依霖也現身說法，分享親身經歷，為專業生髮產業注入公信力。

強強聯手 打破傳統生髮侷限

韓國絲客富總經理鄭孝俊表示，台灣人極為重視個人形象，落髮議題日益受到關注，選擇與愛爾麗合作，正是看中其在台灣醫美界的領先地位、在地化與專業公信力。「愛爾麗 Dr.Scalp 生髮診所」的核心特色在於結合Dr.Scalp超過20年的醫學研究基礎與愛爾麗專業醫療團隊。透過數據檢測分析頭皮狀態，包含油脂分泌、水分與發炎反應等，再進一步設計分階段的療程規劃。同時導入「拉髮密雷射」技術，讓頭皮護理從日常保養走向更精準的專業數據。

圖／車維晏 攝影

數據化管理提升療程價值

身為拉髮密雷射代言人的吳依霖老師，今日也於現場分享其親身體驗。她強調，這套來自韓國的檢測系統讓頭皮問題「透明化」，透過微型設備精準找出痛點，並由醫師親自量身打造完整規劃。吳依霖表示：「親身體驗後發現白髮與落髮問題明顯改善，這種從根本找回健康的過程，能帶給人自信上的巨大變化。」

圖／車維晏 攝影

深耕台灣開啟頭皮健康新紀元

隨著首間愛爾麗 Dr.Scalp 生髮診所據點啟動，愛爾麗也希望進一步推廣頭皮健康觀念，協助消費者及早面對因壓力、作息或飲食所引發的落髮問題。為慶祝開幕，診所特別推出滿額贈禮與抽獎活動，獎項包含「絲客富強根安瓶」及「抗落髮點滴」等頂級護理商品，致力提供全方位的專業養護體驗。

• 診所名稱： Dr.Scalp 愛爾麗生髮診所

• 預約專線： 02-2331-0999

• 診所地址： 臺北市中正區忠孝西路一段6號（捷運台北車站M8出口）