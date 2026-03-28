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愛滋病確診逐年降但外籍個案增 疾管署擬鬆綁公費用藥對象

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣愛滋病確診數逐年下降，不過疾管署長羅一鈞表示，本國籍人數持續下降，不過外籍感染者卻增加，每年新增人數約為100人，因此今年將研議修訂公費用藥對象，擴及永久居留身分及外籍18歲以下青少年，以擴大防治。聯合報系資料照 沈能元
台灣愛滋病確診數逐年下降，不過疾管署長羅一鈞表示，本國籍人數持續下降，不過外籍感染者卻增加，每年新增人數約為100人，因此今年將研議修訂公費用藥對象，擴及永久居留身分及外籍18歲以下青少年，以擴大防治。聯合報系資料照 沈能元

台灣愛滋病確診數逐年下降，不過疾管署長羅一鈞表示，本國籍人數持續下降，不過外籍感染者卻增加，每年新增人數約為100人，因此今年將研議修訂公費用藥對象，擴及永久居留身分及外籍18歲以下青少年，以擴大防治。

疾管署統計，愛滋病每年感染逐年下降，自2021至2025年分別確診人數為1244人、1069人、939人、1000人、879人。據現行愛滋病公費用藥規定，前2年由疾管署提供用藥，2年後則回歸健保給付，但適用對象僅提供本國籍民眾使用。

羅一鈞表示，本國籍人數雖然一直下降，但外籍感染者每年維持新增約100人左右，希望防治能擴大到外籍感染者，今年將研議修訂公費用藥指引，放寬用藥對象，納入永久居留身分及外籍18歲以下青少年也能適用公費用藥。

羅一鈞指出，現階段如果是外籍人士，不管有沒有健保身分或居留證，治療用藥都要自付，而本國籍人士則是由疾管署支付前2年用藥，2年後則交由健保署支應。不過治療用藥費用高，常形成阻礙，像是愛滋寶寶或是未成年感染者並無能力負擔用藥，不符資格者恐因費用問題選擇不治療，就會形成黑數。

羅一鈞表示，過去國家不給付也是礙於經費預算有限，因愛滋病新增確診個案逐年下降，推估有些餘裕可以擴大公費對象，針對有永久居留民眾或是外籍未成年民眾提供用藥，避免感染更擴散外也保障兒少權益。

羅一鈞說，目前正跟移民署調閱相關人數資料，且相關內容需要再研議並徵求外界專家意見討論後才會修正，若順利將於年底修完後對外公佈實施。

外籍人士 移民署 健保給付 愛滋病 疾管署

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