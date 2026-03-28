快訊

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

聽新聞
0:00 / 0:00

久咳不癒恐是氣喘！醫警告：症狀一好就停藥 恐肺功能惡化

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
部分民眾罹患氣喘咳嗽，卻誤認為只是感冒，胸腔內主治醫師林雋透露，不少患者把氣喘當感冒後遺症。圖／民眾提供
部分民眾罹患氣喘咳嗽，卻誤認為只是感冒，胸腔內主治醫師林雋透露，不少患者把氣喘當感冒後遺症。圖／民眾提供

一名二十多歲的年輕男子，近期反覆咳嗽，屢次到診所就診卻始終未癒，輾轉至醫院才確診患有氣喘。由於長期吸菸、未持續用藥，呼吸道發炎遲遲無法改善。駐診大甲李綜合醫院的台中榮總胸腔內科主治醫師林雋指出，這類情況在門診中十分普遍，「氣喘被當成普通感冒忽視」幾乎是臨床上最常見的誤區。

醫師林雋表示，氣喘本質是慢性發炎，與鼻過敏機制類似。患者在未發作時幾乎無感，一旦遇上溫差或感冒即可能引發喘鳴、胸悶、呼吸困難。急性發作用藥後症狀迅速緩解，患者便誤以為已痊癒而自行停藥，卻未意識到支氣管炎症可能仍在持續，導致支氣管慢性發炎持續惡化，不僅容易反覆發作，嚴重者更可能頻繁進出急診，甚至加速肺功能退化。

林雋說，根據臨床觀察，國內約有5%至10%人口罹患氣喘，但因症狀時好時壞，常被忽視；林雋說，台中這名20多歲男性，近期反覆咳嗽，多次前往診所就醫卻未改善，最終轉至醫院才確診為氣喘，由於患者長期有吸菸習慣，加上未規律用藥，使呼吸道發炎遲遲未能控制。

林雋指出，「每次都以急性發作形式出現，代表慢性發炎仍十分活躍，若只治療兩三天就停藥，其實非常危險。」藥物治療若僅處理症狀、不持續吸入劑，等同「按下暫停鍵而非解除警報」。他建議患者至少持續使用一段時間的控制型吸入劑，再由醫師評估是否調整或減量，切勿自行斷藥，提醒民眾要打流感疫苗，如果有症狀趕緊就醫，否則如果有氣喘的患者會更嚴重。

部分民眾罹患氣喘咳嗽，卻誤認為只是感冒，胸腔內主治醫師林雋透露，不少患者把氣喘當感冒後遺症。圖／民眾提供
部分民眾罹患氣喘咳嗽，卻誤認為只是感冒，胸腔內主治醫師林雋透露，不少患者把氣喘當感冒後遺症。圖／民眾提供

咳嗽 呼吸道 氣喘

延伸閱讀

蕁麻疹反覆發作好困擾？網友熱議六大「蕁麻疹原因」 助你對症下藥

3族群染新冠5天內未就醫…小心重症風險

相關新聞

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

據世界新聞網報導，國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲，且生前曾留下遺囑表示，所有器官除了眼睛以外，全部都願意捐出。不過也引發外界關心高齡器捐是否合適，專家表示，年齡不是問題，主要還是看本身器官有無禁忌症，過去也曾協助過近90歲長者捐贈器官，但受贈者與捐贈者年紀差距過大，恐會需要二次移植。

沖繩明年2月收住宿稅 日本旅遊網紅：人頭計算非訂房數 金額有上限

網路盛傳日本沖繩今年4月開始收住宿稅，日本旅遊網紅「Mura桑」今天在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，預計從2027年2月1日開始實施，每人每晚要多付房價的2%、最多2000元日圓，且並非看訂房數，而是「人數」；兒童有可能也要支付，「住愈好的飯店，稅也會愈高」。

健保署公布去年十大癌症藥費支出 「這癌症」藥費暴增令人驚訝

衛福部健保署公布最新統計，去年十大癌症就醫人數、藥費及醫療費用支出中，癌症就醫人數前三名為乳癌、大腸癌及肺癌，而整體藥費支出以肺癌最高，其次為乳癌、肝癌，其中，攝護腺癌就醫人數及藥費支出增幅最高。健保署表示，健保藥費、醫療費用增加，原因是目前透過早期篩檢及治療患者，期待後續能減少相關支出。

機票要變貴！油價上漲 國籍航空醞釀4月調高燃油附加費

受到中東局勢不穩，近期油價上漲，國泰航空3月中旬曾宣布調高「燃油附加費」，調幅高達105%。不料油價持續上漲，國泰航空27日二度宣布調高費用34%。至於國內國籍航空是否也要調漲，對此，民航局表示，待4月1日油價公告後就會隨著公式計算進行調整。

愛滋病確診逐年降但外籍個案增 疾管署擬鬆綁公費用藥對象

台灣愛滋病確診數逐年下降，不過疾管署長羅一鈞表示，本國籍人數持續下降，不過外籍感染者卻增加，每年新增人數約為100人，因此今年將研議修訂公費用藥對象，擴及永久居留身分及外籍18歲以下青少年，以擴大防治。

國2機場往返車流量大 是否收費？高公局回應了

國道基金近年資金調度壓力升高。根據高公局規定每三年可檢討一次國道通行費率，預計今年底將檢討。此外，橫向國道目前並未列入收費路段，然而前往桃園機場的國道2號通行量逐年攀升且較5年前多一成卻收不到通行費，對於未來是否納入收費路段，高公局表示，目前未研議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。