快訊

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

聽新聞
0:00 / 0:00

護理師留不住…月薪逾五萬仍無人上門 中醫診所難搶人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，護理人力應執行高階護理作業，不該浪費在簡易的拔針。醫療人員示意圖，人物與新聞無關。聯合報系資料照 蔡佩芳
中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，護理人力應執行高階護理作業，不該浪費在簡易的拔針。醫療人員示意圖，人物與新聞無關。聯合報系資料照 蔡佩芳

衛福部3月23日發布解釋令，認定針灸拔針非醫療行為，不必由醫療人員執行，中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，此舉有助優化中醫執業環境，讓護理人力用於高階護理行為，不必浪費於簡易的拔針，中醫診所收入較西醫診所低，在護理人力出走情況下，要與西醫「搶人」相對弱勢，為此，全聯會已向健保署爭取獎勵金。

蘇守毅說，他鼓勵中醫院所盡量聘用護理人員從事相關業務，不過，現況下不僅大醫院缺護理人力，不少西醫診所也請不到人，不過，中醫診所收入與西醫診所仍有差距，連帶讓護理人員薪資出現落差，「聘人還是不太容易。」

開業中醫師陳建輝指出，許多護理人員畢業、取得執照後，離開醫療本業，至其他行業任職，已導致西醫院所關床，近年因長照機構人力需求大增，護理人員職缺選擇多，中醫留人更不易，即使開出逾5萬元月薪，仍難覓人，若診所病人拔針業務，全交由具護理人員進行，恐產生相對剝奪感，讓護理人員更不願意留在診所。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴指出，執業登記於診所的護理人員比率，從過去11%，提升至近年約17%，護理人員喜歡診所不必輪班的工作型態，中醫診所聘人未必如此困難；中醫診所設置標準雖未要求診所須聘護理師，但中醫界已意識到聘用護理專業人員，可提升照護品質，於今年健保總額討論中提出，盼藉由獎勵提升中醫診所聘用護理師醫院。

蘇守毅指出，為提升中醫院所為護理人員加薪意願，已向健保署爭取，今年起針對聘用護理人員的中醫診所，每位病人診察費提升13點，且這筆費用應用於為護理人員及院所工作人員加薪，「不可都被院長賺走。」

衛福部中醫藥司科長洪小幸說，大環境下護理人員難聘，中醫聘人又比西醫困難，前述獎勵費用，為健保中醫總額中專案計畫，用於鼓勵診所聘用護理人員，凡是有聘護理人員診所，均可向健保申報。

衛福部 中醫 診所 護理師 薪資

延伸閱讀

桃園3間醫美診所無預警歇業 黃瓊慧籲市府為勞工、消費者爭取權益

醫院個別總額 資源反錯配

「齒間有愛・醫者仁心」系列三／簡志成 領身障手冊牙醫 站著幫人治療

密醫猖獗！醫美詐騙多 衛福部考慮公布收費區間

相關新聞

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

據世界新聞網報導，國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲，且生前曾留下遺囑表示，所有器官除了眼睛以外，全部都願意捐出。不過也引發外界關心高齡器捐是否合適，專家表示，年齡不是問題，主要還是看本身器官有無禁忌症，過去也曾協助過近90歲長者捐贈器官，但受贈者與捐贈者年紀差距過大，恐會需要二次移植。

沖繩明年2月收住宿稅 日本旅遊網紅：人頭計算非訂房數 金額有上限

網路盛傳日本沖繩今年4月開始收住宿稅，日本旅遊網紅「Mura桑」今天在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，預計從2027年2月1日開始實施，每人每晚要多付房價的2%、最多2000元日圓，且並非看訂房數，而是「人數」；兒童有可能也要支付，「住愈好的飯店，稅也會愈高」。

健保署公布去年十大癌症藥費支出 「這癌症」藥費暴增令人驚訝

衛福部健保署公布最新統計，去年十大癌症就醫人數、藥費及醫療費用支出中，癌症就醫人數前三名為乳癌、大腸癌及肺癌，而整體藥費支出以肺癌最高，其次為乳癌、肝癌，其中，攝護腺癌就醫人數及藥費支出增幅最高。健保署表示，健保藥費、醫療費用增加，原因是目前透過早期篩檢及治療患者，期待後續能減少相關支出。

機票要變貴！油價上漲 國籍航空醞釀4月調高燃油附加費

受到中東局勢不穩，近期油價上漲，國泰航空3月中旬曾宣布調高「燃油附加費」，調幅高達105%。不料油價持續上漲，國泰航空27日二度宣布調高費用34%。至於國內國籍航空是否也要調漲，對此，民航局表示，待4月1日油價公告後就會隨著公式計算進行調整。

愛滋病確診逐年降但外籍個案增 疾管署擬鬆綁公費用藥對象

台灣愛滋病確診數逐年下降，不過疾管署長羅一鈞表示，本國籍人數持續下降，不過外籍感染者卻增加，每年新增人數約為100人，因此今年將研議修訂公費用藥對象，擴及永久居留身分及外籍18歲以下青少年，以擴大防治。

國2機場往返車流量大 是否收費？高公局回應了

國道基金近年資金調度壓力升高。根據高公局規定每三年可檢討一次國道通行費率，預計今年底將檢討。此外，橫向國道目前並未列入收費路段，然而前往桃園機場的國道2號通行量逐年攀升且較5年前多一成卻收不到通行費，對於未來是否納入收費路段，高公局表示，目前未研議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。