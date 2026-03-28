護理師留不住…月薪逾五萬仍無人上門 中醫診所難搶人

衛福部3月23日發布解釋令，認定針灸拔針非醫療行為，不必由醫療人員執行，中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，此舉有助優化中醫執業環境，讓護理人力用於高階護理行為，不必浪費於簡易的拔針，中醫診所收入較西醫診所低，在護理人力出走情況下，要與西醫「搶人」相對弱勢，為此，全聯會已向健保署爭取獎勵金。

蘇守毅說，他鼓勵中醫院所盡量聘用護理人員從事相關業務，不過，現況下不僅大醫院缺護理人力，不少西醫診所也請不到人，不過，中醫診所收入與西醫診所仍有差距，連帶讓護理人員薪資出現落差，「聘人還是不太容易。」

開業中醫師陳建輝指出，許多護理人員畢業、取得執照後，離開醫療本業，至其他行業任職，已導致西醫院所關床，近年因長照機構人力需求大增，護理人員職缺選擇多，中醫留人更不易，即使開出逾5萬元月薪，仍難覓人，若診所病人拔針業務，全交由具護理人員進行，恐產生相對剝奪感，讓護理人員更不願意留在診所。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴指出，執業登記於診所的護理人員比率，從過去11%，提升至近年約17%，護理人員喜歡診所不必輪班的工作型態，中醫診所聘人未必如此困難；中醫診所設置標準雖未要求診所須聘護理師，但中醫界已意識到聘用護理專業人員，可提升照護品質，於今年健保總額討論中提出，盼藉由獎勵提升中醫診所聘用護理師醫院。

蘇守毅指出，為提升中醫院所為護理人員加薪意願，已向健保署爭取，今年起針對聘用護理人員的中醫診所，每位病人診察費提升13點，且這筆費用應用於為護理人員及院所工作人員加薪，「不可都被院長賺走。」

衛福部中醫藥司科長洪小幸說，大環境下護理人員難聘，中醫聘人又比西醫困難，前述獎勵費用，為健保中醫總額中專案計畫，用於鼓勵診所聘用護理人員，凡是有聘護理人員診所，均可向健保申報。